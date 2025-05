ATP Roma 2025: Muller a sorpresa su Lehecka, avanti due italiani su tre

In archivio la prima giornata di tabellone maschile agli Internazionali d’Italia 2025. Numerosi i risultati di un certo rilievo, tre gli italiani in campo, due quelli vincenti, Luciano Darderi e Francesco Passaro. Poteva essere un giorno da 3/3, ma la brutta giornata di Lorenzo Sonego si è rivelata causa impediente.

Per quanto riguarda il contesto internazionale, stupisce e non poco l’eliminazione di Jiri Lehecka: il ceco saluta il torneo per mano del francese Alexandre Muller, mentre chi avanza è Cameron Norrie: il britannico, da lucky loser, è anche fortunato a trovare l’australiano Christopher O’Connell, non proprio un fulmine di guerra in queste condizioni.

Si conosce il nome del primo avversario di Carlos Alcaraz: sarà il serbo Dusan Lajovic, passato dalle qualificazioni e dal successo su Nishioka prima di andare a bagnare il ritorno dello spagnolo nella Capitale (dove ancora non ha mai realmente inciso). Quanto ad Alexander Zverev, per lui ci sarà l’argentino Camilo Ugo Carabelli.

E alla fine dei conti è anche Lorenzo Musetti che ha il suo avversario: si tratta del finlandese Otto Virtanen, giocatore con una storia tutta particolare e che, sul mattone tritato, ha colpi in grado di far male. Il tutto mentre si prospetta un derby francese ad alte scintille tra Humbert e Moutet.

RISULTATI ATP ROMA 2025 OGGI

Darderi (ITA)-Bu (CHN) 7-6(4)

Kopriva (CZE) [Q]-Halys (FRA) 6-4 6-3

Moutet (FRA)-Hijikata (AUS) 3-6 6-1 7-5

Comesaña (ARG)-Altmaier (GER) 6-1 7-5

Passaro (ITA) [WC]-Tseng (TPE) [Q] 6-0 2-6 6-3

Burruchaga (ARG) [Q]-Sonego (ITA) 6-2 6-3

Djere (SRB)-Etcheverry (ARG) 6-3 6-2

Lajovic (SRB) [Q]-Nishioka (JPN) 7-5 6-1

Virtanen (FIN) [Q]-Medjedovic (SRB) 6-4 6-4

Thompson (AUS)-Mpetshi Perricard (FRA) 3-6 6-3 7-6(5)

Taberner (ESP) [Q]-Kovacevic (USA) 6-3 1-6 7-5

Norrie (GBR) [LL]-O’Connell (AUS) 6-3 6-2

Griekspoor (NED)-Kecmanovic (SRB) 4-6 6-3 6-0

Muller (FRA)-Lehecka (CZE) 2-6 6-3 7-6(5)

Gaubas (LTU) [Q]-Dzumhur (BIH) 7-6(3) 2-6 6-4

Ugo Carabelli (ARG)-Carreno Busta (ESP) [LL] 6-2 1-6 6-3