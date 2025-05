LIVE Paolini-Sun, WTA Roma 2025 in DIRETTA: esordio contro la neozelandese

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno del WTA 1000 di Roma tra Jasmine Paolini e la neozelandese Lulu Sun. Primo confronto diretto in assoluto tra le due, con la vincente della sfida che troverà al terzo turno una tra la tunisina Ons Jabeur e la ceca Petra Kvitova.

Paolini, ventinovenne di Castelnuovo Garfagnana, arriva a Roma da numero 5 del mondo. La toscana ha colto brillantemente le semifinali in quel di Miami, torneo nel quale ha ceduto soltanto alla numero 1 WTA Aryna Sabalenka, ed è tornata subito protagonista sulla terra rossa issandosi fino al penultimo atto del torneo di Stoccarda, sconfitta ancora una volta dalla bielorussa. A Madrid ha subito una cocente e sonora sconfitta dalla greca Sakkari, ma dinanzi al proprio pubblico vorrà cambiare marcia ed andare alla ricerca di punti pesanti dopo il KO al primo turno della passata edizione.

Dal canto suo Sun, ventiquattrenne di Te Anau (Southland, Nuova Zelanda), ha già calcato i campi capitolini superando all’esordio in tre parziali Giorgia Pedone. Come miglior risultato in stagione vanta i sedicesimi colti sul cemento di Indian Wells, mentre nel 2024 ha raccolto la finalissima del torneo 500 di Monterrey, sconfitta soltanto dalla ceca Noskova.

La sfida di secondo turno del WTA 1000 di Roma tra Jasmine Paolini e la neozelandese Lulu Sun sarà il terzo incontro dalle 11.00 sul Campo Centrale dopo Arnaldi-Bautista Agut e Swiatek-Cocciaretto. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto del match. Buon divertimento e buon tennis a tutti!