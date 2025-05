WTA Roma 2025, risultati 7 maggio: avanzano Sakkari ed Azarenka, eliminata Siniakova

Si completa il primo turno del tabellone di singolare femminile degli Internazionali d’Italia 2025 di tennis: nel torneo di categoria WTA 1000 diventano tre le azzurre al secondo turno sulla terra battuta outdoor di Roma dopo la vittoria odierna di Elisabetta Cocciaretto, mentre escono di scena Tyra Caterina Grant, Federica Urgesi, Arianna Zucchini, Lucrezia Stefanini e Sara Errani.

Elisabetta Cocciaretto, infatti, piega l’armena Elina Avanesyan con lo score di 6-2 4-6 6-1, mentre la croata Antonia Ruzic deve annullare due match point nel terzo set a Tyra Caterina Grant prima di imporsi con lo score di 3-6 6-3 7-5, infine la russa Veronika Kudermetova elimina Lucrezia Stefanini per 7-5 6-2.

Più nette le affermazioni delle canadesi Bianca Andreescu, ai danni di Federica Urgesi per 6-0 6-3, e Victoria Mboko, che ha la meglio su Arianna Zucchini per 6-2 6-3, e della nipponica Naomi Osaka, che supera Sara Errani per 6-2 6-3.

Avanza l’ellenica Maria Sakkari, che vince il primo set per 6-2 e poi approfitta del ritiro dell’elvetica Belinda Bencic, mentre la bielorussa Victoria Azarenka regola la colombiana Camila Osorio con lo score di 6-2 6-3, infine la serba Olga Danilovic batte in rimonta la ceca Katerina Siniakova, eliminata per 3-6 6-4 6-4.

La britannica Emma Raducanu impiega tre set per avere ragione dell’australiana Maya Joint, sconfitta con lo score di 7-5 6-7 6-3, infine la russa Anastasia Potapova annulla un match point nel secondo set all’ucraina Dayana Yastremska, rimontata e battuta per 2-6 7-6 6-3.

WTA ROMA 2025 – RISULTATI 7 MAGGIO

Primo turno

Anastasia Potapova b. Dayana Yastremska 2-6 7-6 6-3

Anastasia Pavlyuchenkova b. Katie Boulter 6-3 6-3

Antonia Ruzic b. Tyra Caterina Grant 3-6 6-3 7-5

Marta Kostyuk b. Alexandra Eala 6-0 6-1

Eva Lys b. Moyuka Uchijima 6-1 6-0

Bianca Andreescu b. Federica Urgesi 6-0 6-3

Victoria Azarenka b. Camila Osorio 6-2 6-3

Olga Danilovic b. Katerina Siniakova 3-6 6-4 6-4

Victoria Mboko b. Arianna Zucchini 6-2 6-3

Maria Sakkari b. Belinda Bencic 6-2 ritiro

Emma Raducanu b. Maya Joint 7-5 6-7 6-3

Veronika Kudermetova b. Lucrezia Stefanini 7-5 6-2

Kamilla Rakhimova b. Wang Xinyu 6-3 6-2

Katie Volynets b. Arantxa Rus 6-3 6-3

Emiliana Arango b. Viktoriya Tomova 7-6 5-7 6-4

Caroline Dolehide b. Sorana Cirstea 7-6 5-7 6-2

Ashlyn Krueger b. Anna Bondar 4-6 6-2 6-1

Varvara Gracheva b. Ajla Tomljanovic 6-3 6-4

Naomi Osaka b. Sara Errani 6-2 6-3

Hailey Baptiste b. Anna Blinkova 7-6 6-4

Elena Gabriela Ruse b. Polina Kudermetova 6-7 6-4 6-2

Elisabetta Cocciaretto b. Elina Avanesyan 6-2 4-6 6-1