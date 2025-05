LIVE Fiorentina-Betis Siviglia, Conference League 2025 in DIRETTA: serve la rimonta per la finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Fiorentina-Betis Siviglia, Conference League 2025, i viola provano il miracolo della rimonta.

La Fiorentina nonostante le molteplici esperienze in questa fase delle competizioni europee, si trova in svantaggio contro il Real Betis Siviglia dopo una combattuta partita in Spagna. La sconfitta per i viola è stata di 2-1 all’andata, la Fiorentina dovrà rimontare per raggiungere la settima finale di una competizione UEFA dopo 10 semifinali. “La sfida è aperta”, ha riferito l’allenatore Raffaele Palladino. “Con i tifosi al nostro fianco, dobbiamo continuare a credere che possiamo farcela”. Unico assente Cataldi, torna Dodo.

Per il Betis, quindi, questo è un territorio inesplorato. La rosa disputa una semifinale europea per la prima volta e vuole diventare la prima finalista iberica in Conference League. “Andiamo a Firenze non per barricarci davanti alla porta, ma per affrontare di nuovo la partita e cercare di vincere”, ha commentato Manuel Pellegrini. La sua squadra ha fiducia perché, oltre ad aver perso solo una delle ultime nove gare di Conference League, ha anche segnato il primo goal in 11 degli ultimi 12 match.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodò, Fagioli, Adli, Mandragora, Gosens; Gudmundsson, Kean. All. Palladino.

BETIS (4-2-3-1): Vieites; Ruibral, Bartra, Natan, Perraud; Johnny Cardoso, Fornals; Antony, Isco, Ezzalzouli; Bakambu. All. Pellegrini.

