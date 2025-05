Tyra Grant manca 2 match-point e saluta Roma dopo aver mostrato lampi di talento

Un urlo strozzato in gola per Tyra Grant. La 17enne italo-americana, alla prima uscita col Tricolore agli Internazionali d’Italia a Roma, è andata vicinissima al suo primo successo nel circuito maggiore. Opposta alla croata Antonia Ruzic (n.117 del mondo), Tyra ha avuto due match-point nel terzo parziale per chiudere il confronto, ma anche per la bravura della propria avversaria le due chance non sono state concretizzate. E così, sullo score di 3-6 6-3 7-5 in 2 ore e 39 minuti di gioco, è terminata l’avventura della n.335 WTA nella Città Eterna, che sicuramente ripenserà a questo incontro, avendo messo in mostra lampi di talento.

Nel primo set Grant parte fortissimo e con dritti potentissimi strappa il servizio a Ruzic. Poco decisa però Tyra nel fondamentale al servizio e il contro-break arriva puntuale. Desta sensazione la pesantezza dei colpi dal lato del dritto della classe 2008 ed è grazie proprio a questa qualità che un nuovo break c’è nel quinto game. Uno strappo che l’azzurra potrebbe ampliare nel settimo game, non sfruttando un’opportunità del doppio break, ma anche perdere, dovendo annullare un’occasione del contro-break poco dopo. Con vincenti di rara potenza, però, l’italo-americana fa terra bruciata in risposta e si aggiudica la frazione sul 6-3.

Nel secondo set partenza ad handicap per Tyra, costretta subire il break ai vantaggi. Restituisce il favore la 17enne nostrana nel secondo game, ma il servizio non dà una mano e Ruzic torna a condurre nel terzo. Nel quarto gioco la croata annulla un break-point a Grant e manca tre opportunità per allungare nel quinto. Tyra cerca di rimanere aggrappata, ma poi deve cedere sul 6-3, facendosi prendere dalla frenesia.

Nel terzo set la nostra portacolori comincia bene, un po’ come aveva fatto nel primo parziale. Grande aggressività in risposta e break in apertura. La gestione al servizio però non è perfetta e la croata impatta immediatamente. Ruzic, però, soffre la pesantezza dei colpi da fondo della rivale e Grant si riporta in vantaggio, confermando stavolta il break. L’inerzia sembra nelle mani della giovane tennista tricolore, che manca due palle del doppio break nel quinto game. Nell’ottavo gioco, con grande autorevolezza, l’italo-americana annulla una palla break e ha nel successivo due palle match. Bravissima Ruzic a salvarsi con dei vincenti. È un po’ il turning-point della sfida. Grant va a servire per il match ma, non gestendo a dovere la situazione, si fa recuperare e la partita gira in favore della croata. Il 7-5 chiude la contesa e il volto triste di Tyra la dice lunga.