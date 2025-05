Avversario a sorpresa per Musetti a Roma: eliminato il pupillo serbo di Djokovic

Lorenzo Musetti ha scoperto l’identità dell’avversario che dovrà affrontare al secondo turno degli Internazionali d’Italia. Il tennista italiano, testa di serie numero 8 del tabellone, incrocerà il finlandese Otto Virtanen, che al primo turno ha eliminato a sorpresa il serbo Hamad Medjedovic con il punteggio di 6-4, 6-4. Il nordico ha offerto una prestazione brillante sulla terra rossa del Foro Italico di Roma, regolando in maniera perentoria un grande pupillo di Novak Djokovic.

Otto Virtanen proviene dalle qualificazioni, dove ha prevalso nei confronti dello statunitense Tristan Boyer per 7-6(3), 4-6, 6-3 e di Federico Arnaboldi per 6-3, 6-1. Il 23enne toscano, numero 9 del mondo, se la dovrà vedere con il coetaneo, attuale numero 130 del ranking ATP che prima dell’avventura nella Capitale aveva vinto soltanto due delle cinque partite disputate sul circuito maggiore in questa annata agonistica. L’appuntamento è per venerdì 9 maggio, chiaramente in orario da definire.

Alto 193 cm e professionista dal 2018, il finlandese ha tentennato parecchio in questa stagione, accedendo a pochi main draw nei primi quattro mesi (agli Australian Open uscì al primo turno, venendo recuperato dal francese Arthur Fils dopo un bel primo set). Lorenzo Musetti, reduce dalla finale a Montecarlo e dalla semifinale a Madrid, partirà con tutti i favori del pronostico. In palio la qualificazione al terzo turno da disputare contro il vincente della sfida tra l’australiano Jordan Thompson e lo statunitense Brandon Nakashima.