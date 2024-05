Sport in tv oggi (venerdì 10 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 10 maggio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sul Giro d’Italia con la settima tappa che prevede una cronometro di 40.6 km da Foligno a Perugia. Filippo Ganna, dopo aver accarezzato il successo nelle precedenti frazioni, vuole il sigillo in questa prova contro il tempo. Prenderà il via poi il week end del GP di Francia, quinto appuntamento del Motomondiale 2024. Vedremo se in MotoGP Francesco Bagnaia sarà dar seguito al proprio momento positivo nel confronto mondiale con Jorge Martin e Marc Marquez.

In primo piano anche l’atletica leggera con la tappa di Diamond League a Doha dove Meslek e Del Buono vorranno far vedere di esserci. In tutto questo tengono banco gli Internazionali d’Italia di tennis con il secondo turno di scena e tanti italiani in campo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, venerdì 10 maggio, il relativo palinsesto tv e streaming.

07.00 Judo, Grand Slam Astana: prima giornata (fase eliminatoria) – Diretta streaming su Judo Tv.

08.05 Rally Portogallo: seconda giornata – Nessuna copertura tv/streaming.

08.30 MotoE, GP Francia: prove libere 1 – Nessuna copertura tv/streaming.

09.00 Pentathlon, Coppa del Mondo a Sofia: terza giornata – Nessuna copertura tv/streaming.

09.00 Karate, Europei 2024: terza giornata – Nessuna copertura tv/streaming.

09.00 Moto3, GP Francia: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

09.00 Taekwondo, Europei 2024: prima giornata (sedicesimi e ottavi di finale) – Diretta streaming su Eurovision Sport.

09.00 Lotta, Preolimpico Mondiale: ripescaggi greco-romana – Diretta streaming su UWW+.

09.00 Lotta, Preolimpico Mondiale: qualificazioni lotta femminile – Diretta streaming su UWW+.

09.20 Canoa, Coppa del Mondo velocità a Szeged: prima giornata (sessione mattutina) – Nessuna copertura tv/streaming.

09.50 Moto2, GP Francia: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

10.00 Vela, Mondiali Nacra 17 (regate) – Nessuna copertura tv/streaming.

10.00 Vela, Europei 470 (regate) – Nessuna copertura tv/streaming.

10.00 Vela, Europei 49er (regate) – Nessuna copertura tv/streaming.

10.45 MotoGP, GP Francia: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

10.50 WEC, 6 Ore di Spa-Francorchamps: prove libere 3 – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

11.00 Tennis, ATP Roma: secondo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); Rai 2 HD trasmetterà gratis e in chiaro Musetti-Atmane; in streaming su RaiPlay (Musetti-Atmane), SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Musetti vs Atmane 1° match e inizio programma dalle 11.00; Darderi vs Navone 2° match e inizio programma dalle 11.00; Cobolli vs Korda 3° match e inizio programma dalle 11.00; Fognini vs Fritz 4° match e inizio programma dalle 11.00; Passaro vs Griekspoor 4° match e inizio programma dalle 11.00; Gigante vs Cerundolo 5° match e inizio programma dalle 11.00)

11.00 Tennis, WTA Roma: secondo turno -Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW.

(Cocciaretto vs Garcia 3° match e inizio programma dalle 11.00; Errani vs Svitolina 4° match e inizio programma dalle 11.00; Paolini vs Sherif non prima delle 20.30)

11.30 BMW, FISE World Series: semifinali uomini – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

12.25 MotoE, GP Francia: prove libere 2 – Nessuna copertura tv/streaming.

12.30 Ciclismo femminile, Giro dei Paesi Baschi: prima tappa – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

13.00 Ciclismo, Giro d’Italia 2024: settima tappa – Diretta tv su Rai Sport HD dalle 12.55 alle 14.00, poi Rai 2 HD gratis e in chiaro, Eurosport1 HD dalle 12.45 per gli abbonati; in streaming su RaiPlay dalle 12.35, eurosport.it, Discovery Plus, SkyGo, NOW e su DAZN dalle 12.45.

13.15 Moto3, GP Francia: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

14.00 Canoa, Coppa del Mondo velocità a Szeged: prima giornata (sessione pomeridiana) – Nessuna copertura tv/streaming.

14.00 Judo, Grand Slam Astona: Final Block (prima giornata) – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+, Judo Tv.

14.00 Taekwondo, Europei 2024: prima giornata (quarti di finale e semifinali) – Diretta streaming su Eurovision Sport.

14.05 Moto2, GP Francia: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

14.35 WEC, 6 Ore di Spa-Francorchamps: qualifiche – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

14.54 Skateboard, World Series a Montpellier: Finale street uomini – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

15.00 MotoGP, GP Francia: Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

15.00 Ciclismo, Giro d’Ungheria: terza tappa – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

15.00 Skateboard, FISE World Series: Finale street uomini – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

15.30 Golf, Myrtle Beach Classic: seconda giornata – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

15.45 Lotta, Preolimpico Mondiale: finali 3° posto greco-romana – Diretta streaming su UWW+.

16.15 MotoE, GP Francia: Q1 – Nessuna copertura tv/streaming.

16.20 Hockey ghiaccio, Mondiali 2024: fase a gironi – Nessuna copertura tv/streaming.

16.35 MotoE, GP Francia: Q2 – Nessuna copertura tv/streaming.

16.55 Atletica, Diamond League a Doha (Qatar) – Diretta tv su RaiSport HD dalle ore 18.00 gratis e in chiaro, Sky Sport Arena (204) dalle ore 18.00 per gli abbonati; in streaming su RaiPlay dalle ore 18.00, gratis; Sky Go e NOW dalle ore 18.00, per gli abbonati.

17.00 Lotta, Preolimpico Mondiale: semifinali pass olimpico lotta femminile – Diretta streaming su UWW+.

17.30 Golf, The Tradition: seconda giornata – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

18.00 Taekwondo, Europei 2024: prima giornata (Finali) – Diretta streaming su Eurovision Sport.

19.00 Calcio a 5, Playoff Serie A: Olimpus Roma vs Italservice Pesaro – Diretta streaming su Futsal Tv.

19.00 Skateboard, FISE World Series: Finali – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

19.30 Lotta, Preolimpico Mondiale: spareggi 3° posto pass olimpico greco – Diretta streaming su UWW+.

20.00 Golf, Wells Fargo Championship: seconda giornata – Diretta tv Eurosport2 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

20.30 Calcio, Serie B: Como vs Cosenza – Diretta tv su Sky Sport Max (205); in streaming su NOW, SkyGo e su DAZN.

20.30 Calcio, Serie B: Spezia vs Venezia – Diretta tv su Sky Sport 254; in streaming su NOW, SkyGo, DAZN.

20.30 Calcio, Serie B: Catanzaro vs Sampdoria – Diretta tv su Sky Sport 253; in streaming su NOW, SkyGo, DAZN.

20.30 Calcio, Serie B: Sudtirol vs Palermo – Diretta tv su Sky Sport 256; in streaming su NOW, SkyGo, DAZN.

20.30 Calcio, Serie B: Bari vs Brescia – Diretta tv su Sky Sport 257; in streaming su NOW, SkyGo, DAZN.

20.30 Calcio, Serie B: Ascoli vs Pisa – Diretta tv su Sky Sport 258; in streaming su NOW, SkyGo, DAZN.

20.30 Calcio, Serie B: Feralpisalò vs Ternana – Diretta tv su Sky Sport 259; in streaming su NOW, SkyGo, DAZN.

20.30 Calcio, Serie B: Reggiana vs Parma – Diretta tv su Sky Sport 251; in streaming su NOW, SkyGo, DAZN.

20.30 Calcio, Serie B: Cremonese vs Cittadella – Diretta tv su Sky Sport 255; in streaming su NOW, SkyGo, DAZN.

20.30 Calcio, Serie B: Lecco vs Modena – Diretta tv su Sky Sport 252; in streaming su NOW, SkyGo, DAZN.

20.35 Rugby, URC: Edinburgo vs Zebre – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo e su NOW.

20.45 Calcio, Serie A: Frosinone vs Inter – Diretta tv su Zona DAZN (214); in streaming su DAZN.

21.00 Calcio, laLiga: Alaves vs Girona – Diretta streaming su DAZN.

10:00 TennisMania Speciale Internazionali BNL D’italia con Paolo Canè, Guido Monaco e Massimiliano Ambesi. Conduce: Dario Puppo su sport2u.tv.

18:25 Motor News: Red Bull, Ferrari e McLaren: è questo il triello previsto per il 2024? Conducono: Beatrice Frangione e Luca Preti su sport2u.tv

19:05 Waterpolo Preview 17a Puntata 2024 con Mattia Fortunato: difensore Aktis Acquachiara. Conduce: Andrea Addezio su sport2u.tv

19:40 Tennis2u: il futuro di Jannik Sinner. Conduce: Giandomenico Tiseo su sport2u.tv

21:00 Run2u con Elisa Bortoli: atleta e Davide Drei & Antonietta Pagani: soci di Foto Ravenna. Conducono: Sabrina Sgalaberna, Daniele Menarini e Danny Frisoni su sport2u.tv