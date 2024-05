LIVE Tiro con l’arco, Europei 2024 in DIRETTA: l’Italia in lizza per le Olimpiadi nelle prove a squadre

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale degli Europei 2024 di tiro con l’arco in corso ad Essen (Germania): entra in gioco l’Italia negli ottavi delle prove a squadre al maschile e al femminile del ricurvo, negli ottavi del compound maschile e nei quarti del compound femminile.

Nel ricurvo maschile alle ore 14.15 l’Italia di Mauro Nespoli, Federico Musolesi e Alessandro Paoli, qualificatasi come terza, agli ottavi incrocerà il Lussemburgo (Ansel, Henckels e Klein), che ha battuto allo shoot-off la Danimarca (29-27 le frecce di spareggio). In caso di vittoria per gli azzurri ai quarti una tra Polonia e Spagna.

Nel ricurvo femminile alle ore 15.00 Chiara Rebagliati, Lucilla Boari e Tatiana Andreoli, che sono giunte seconde nel ranking round, sfideranno la Slovacchia (Barankova, Bendikova e Druskova), che ha superato per 5-1 la Polonia. In caso di successo, ai quarti per l’Italia una tra Grecia ed Ucraina.

Gli ottavi di finale delle gare a squadre degli Europei 2024 di tiro con l’arco, in corso ad Essen (Germania), con l’Italia protagonista in tutti i tabelloni, prenderanno il via alle ore 14.15: OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’evento dalle ore 14.00.