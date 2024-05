LIVE Cobolli-Korda, ATP Roma 2024 in DIRETTA: il romano vuole regalarsi l’impresa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche ed amichi di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE dell’incontro tra Flavio Cobolli e Sebastian Korda, match valevole per il secondo turno dell’ATP Master 1000 di Roma 2024. Il romano gioca in casa, e vuole regalarsi l’impresa davanti ad un pubblico che lo spingerà lungo tutto l’arco del match. In palio il terzo turno contro il vincitore di Fritz-Fognini.

Flavio Cobolli ha esordito in maniera perentoria gli Internazionali BNL d’Italia asfaltando il tedesco Maximilian Marterer con un netto 6-4 6-2. Dopo un avvio in sordina il tennista classe 2002 ha inanellato una serie di 11 giochi a 2 schiantando letteralmente l’avversario l’avversario. Ha fatto malissimo con il dritto Cobolli al teutonico, sfruttando una crescita esponenziale su questo fondamentale. Dopo un inizio della stagione sulla terra rossa un po’ stentato, l’azzurro sta facendo salire il livello delle prestazioni match dopo match. A Madrid è arrivata l’eliminazione al terzo turno dopo aver fatto partita pari con Karen Khachanov, e qui a Roma, una volta superato l’americano, lo scorcio di tabellone non è malvagio, sognando un derby tutto azzurro agli ottavi con Lorenzo Musetti.

Sebastian Korda è la testa di serie n.24 del seeding, indi per cui quest’oggi farà il suo debutto sui campi del Foro Italico. Stagione fino a questo momento molto complicata per l’americano, che dopo il terzo turno raggiungo agli Australian Open ha faticato tremendamente a vincere due partite consecutive. L’ultima volta che ci è riuscito risale addirittura a fine febbraio, e il bilancio su terra in questo 2024 parla di due vittorie e tre sconfitte. I successi sono arrivati contro Davidovich Fokina e Purcell, mentre le battute d’arresto contro Jannik Sinnre, Gregoire Barrere e Daniil Medvedev. Quello di oggi sarà il primo confronto a livello ATP tra Cobolli e Korda, che mai prima d’ora si sono trovati dall’altra parte della rete.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE dell’incontro tra Flavio Cobolli e Sebastian Korda, match valevole per il secondo turno dell’ATP Master 1000 di Roma 2024. L’incontro tra l’azzurro e lo statunitense sarà il terzo di giornata sulla Grand Stand Arena, che per l’occasione sarà sicuramente gremita per spingere l’idolo di casa. Giornata che sarà aperta dal match del torneo WTA tra Sakkari e la qualificata francese Gracheva, seguito poi dalla sfida tra l’azzurro Darderi e Navone che anticipa l’ingresso in campo del romano. Buon divertimento e buon tennis a tutti!