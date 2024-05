LIVE Giro d’Italia 2024, tappa di oggi in DIRETTA: Ganna atteso nella cronometro, Pogacar sfida Thomas

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della settima tappa della 107a edizione del Giro d’Italia. Dopo i fuochi d’artificio nella giornata di ieri, oggi c’è un crocevia per quel che riguarda gli uomini di classifica: quaranta chilometri e seicento metri di cronometro, si va da Foligno a Perugia e con il finale in salita questa sera la generale sarà sicuramente riscritta.

Percorso particolare e molto accattivante. I primi 34 chilometri sono sostanzialmente pianeggianti e presentano grandi rettilinei dove poter fare tanta velocità. Specialisti che potranno quindi scatenare i loro cavalli e fare la differenza, per poi difendersi negli ultimi seimila metri. All’avvicinarsi del capoluogo umbro infatti si affronterà lo strappo di Castiglia (1300 metri a quasi il 12% di pendenza media con punte fino al 16%), e la strada in generale continuerà a tirare all’insù fino all’arrivo. Nell’ultimo chilometri si incontrerà un altro tratto in doppia cifra, e l’approccio all’arrivo in centro sarà tutt’altro che banale.

Per il successo di giornata il favorito n.1 è Filippo Ganna (INEOS Grenadiers). L’azzurro ha dimostrato di avere una grande condizione, e dopo il tentativo ai piedi di Capo Mele nella tappa di Andora, sarà assolutamente determinato a vincere la sua prima tappa di questo Giro d’Italia. Specialisti delle prove contro il tempo del suo calibro non sono presenti al via, e quindi il campione olimpico del quartetto su pista dovrà guardarsi soprattutto dagli uomini di classifica che vanno forte in questa specialità. Sarà interessantissimo infatti il duello tra Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) e Geraint Thomas (INEOS Grenadiers), con il gallese che se vuole impensierire lo sloveno deve guadagnare terreno. Giornata importante in chiave Italia anche per Antonio Tiberi (Bahrain – Victorious), che dopo aver perso tempo ad Oropa, per via di varie peripezie e una giornata non brillante, deve sfruttare le caratteristiche da buon cronoman per iniziare la sua rimonta.

