LIVE Fognini-Fritz, ATP Roma 2024 in DIRETTA: il veterano azzurro sogna la sorpresa

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Roma tra Fabio Fognini e l’americano Taylor Fritz. Terzo confronto diretto tra i due, con la situazione attualmente in parità. Il vincente del match troverà al terzo turno uno tra Flavio Cobolli e lo statunitense Sebastian Korda.

Fognini, trentasettenne di Arma di Taggia, si presenta a questo appuntamento dopo aver superato in tre parziali il britannico Daniel Evans. Il veterano ligure, rientrato da poco in top 100, continua a dispensare sprazzi e lampi del suo immenso talento nonostante la minor freschezza atletica. In questa stagione vanta come miglior risultato i quarti di finale nell’ATP 250 di Marrakech raggiunti partendo dalle qualificazioni.

Dal canto suo Fritz, ventisettenne di Rancho Palos Verdes (California, Stati Uniti), non ha dovuto disputare il primo turno grazie al suo status da testa di serie. Reduce dalle semifinali del Masters 1000 di Madrid e dalla finale dell’ATP 250 di Monaco, il californiano è dunque tra i più in forma del momento sul rosso europeo. Numero 13 ATP, nel 2024 ha raggiunto i quarti agli Australian Open prima di trionfare sul cemento di Delray Beach.

La sfida di secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Roma tra Fabio Fognini e lo statunitense Taylor Fritz sarà la quarta a partire dalle 11.00 sulla Grand Stand Arena dopo Sakkari-Gracheva, Darderi-Navone e Cobolli-Korda. Sarà possibile seguire il match in diretta TV su Sky Sport, ed in streaming su Sky GO, NOW e Tennis TV. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto dell’incontro. Buon divertimento e buon tennis a tutti!