LIVE Atletica, Diamond League Doha 2024 in DIRETTA: Meslek e Del Buono per stupire

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE del meeting di Doha (Qatar), valevole per la Diamond League 2024, terzo appuntamento stagionale del massimo circuito internazionale itinerante. Dopo il doppio impegno in terra cinese di fine aprile, la Diamond League si sposta in Medio Oriente per il primo di cinque meeting consecutivi che terranno occupati gli atleti per tutto il mese di maggio, in vista degli Europei in programma dal 7 giugno a Roma.

Tante le stelle presenti a Doha per l’appuntamento odierno. Uno dei temi caldi della serata dovrebbe essere il confronto sui 200 metri femminili tra Kenny Bednarek (argento olimpico) e Courtney Lindsey (primatista mondiale stagionale). Attesa per il salto in lungo maschile che vedrà ai nastri di partenza Miltiadis Tentoglou pronto a fronteggiare il giamaicano Carey McLeod e lo svizzero Simon Ehammer. Da non perdere la keniana Beatrice Chebet sui 5000 metri e il debutto di Neeraj Chopra nel giavellotto maschile.

Anche quattro azzurri saranno al via del meeting qatariota. Roberta Bruni farà il proprio esordio stagionale all’aperto nell’asta, dopo aver saltato 4.65 al chiuso. Elena Bellò invece debutterà negli 800 metri nel 2024 dopo essersi espressa su distanze ridotte. Presenti nei 1500 metri Ossama Meslek tra gli uomini e Federica Del Buono tra le donne. Entrambi i mezzofondisti proveranno a stupire quest’oggi per fornire segnali importanti nella preparazione agli Europei.

OA Sport vi offre la Diretta LIVE del meeting di Doha (Qatar), valevole per la Diamond League 2024, terzo appuntamento stagionale del massimo circuito internazionale itinerante, il cui via è programmato alle 17.02, mentre OA Sport inizierà a offrire aggiornamenti a partire dalle 17.30. Non perdetevi neanche un minuto del meeting di Doha valevole per la Diamond League 2024 con la nostra Diretta LIVE, vi aspettiamo!