LIVE Darderi-Navone, ATP Roma 2024 in DIRETTA: l’azzurro affronta uno dei giocatori più in forma del momento

Buona giornata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di secondo turno degli Internazionali d’Italia 2024 lato ATP tra Luciano Darderi e Mariano Navone, di scena sul Grand Stand, il secondo campo per importanza del Foro Italico di Roma.

Si tratta della quinta volta da ottobre 2023 nella quale i due giocatori si affrontano. E se l’uno entra in questo match da figura emergente del tennis italiano, l’altro lo fa da giocatore che sta per fare la storia, e cioè debuttare in un tabellone Slam (al Roland Garros) direttamente da testa di serie. Un fatto mai avvenuto nell’era del computer, che parte dal 1973.

I risultati sono stati molto alterni nei quattro precedenti: 2-2, con vittorie sia lottate che nette da parte dell’uno e dell’altro. Ultimo capitolo al Challenger di Cagliari, dove Navone si è imposto per 2-6 6-4 7-5.

Il vincitore di questo confronto se la vedrà molto probabilmente con Alexander Zverev: il tedesco è atteso al debutto con l’australiano Aleksandar Vukic. Occhi però ben puntati su questo confronto italo-argentino per vedere chi tra i due andrà avanti.

La sfida tra Luciano Darderi e Mariano Navone sarà la seconda sul Grandstand dopo Sakkari-Gracheva. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!