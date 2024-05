LIVE Paolini-Sherif, WTA Roma 2024 in DIRETTA: l’egiziana può creare problemi in serata

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match di 2° turno del WTA 1000 di Roma tra Jasmine Paolini e Mayar Sherif.

E’ l’egiziana a bagnare le polveri, si spera fortunate, della giocatrice originaria della provincia di Lucca agli Internazionali d’Italia 2024. Per tutti, esordire nel torneo di casa da testa di serie numero 11 potrebbe essere considerato un traguardo, ma per Paolini l’appetito vien mangiando e ogni torneo c’è l’occasione di prendersi qualcosa di storico. In piena corsa per un posto alle WTA Finals, l’azzurra non ha decisamente avuto fortuna nel sorteggio.

L’egiziana rappresenta un primo match non proprio dei migliori, considerando il tennis potente e imprevedibile che la contraddistingue. Dopodiché, in caso di vittoria sul cammino della numero 12 del mondo (suo best ranking) ci sarebbero Victoria Azarenka (ex finalista più volte agli Internazionali) e Maria Sakkari, due delle giocatrici più in palla del momento. Niente di impossibile però per la nostra guerriera, reduce da una sconfitta dolorosa a Madrid da Mirra Andreeva, che quel giorno tirò fuori una prestazione di altissimo livello, che non ha ripetuto qui al 1° turno contro Paula Badosa.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live del match di 2° turno del WTA 1000 di Roma tra Jasmine Paolini e Mayar Sherif. Si gioca non prima delle 20:30 sul Centrale, dopo Djokovic e Moutet che apriranno la sessione serale alle 19!