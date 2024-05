Sport in tv oggi (sabato 18 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Sarà una giornata ricca di sport, e ce ne sarà tanto da seguire in tv ed in streaming oggi, sabato 18 maggio: in programma il tennis con il torneo combined di Roma, i motori con la F1, il ciclismo con il Giro d’Italia, il tiro a volo con gli Europei, la canoa slalom con gli Europei, e molto altro.

La canoa slalom vedrà proseguire gli Europei senior 2024 in corso a Tacen (Lubiana), in Slovenia: a partire dalle ore 10.00, sono in programma qualificazioni e finali del kayak individuale e, a seguire, le finali del kayak a squadre. Nelle qualificazioni delle gare individuali tra le donne sarà al via Stefanie Horn, mentre tra gli uomini saranno in gara Giovanni De Gennaro, Xabier Ferrazzi e Gabriele Grimandi, con i tre che rappresenteranno l’Italia anche nella finale a squadre.

Si disputeranno le prime finali degli Europei 2024 di tiro a volo, in corso a Lonato del Garda, in Italia: in terra bresciana la seconda giornata sarà riservata alle ultime serie di qualificazione ed alle finali del trap. Va ricordato che per la categoria senior si assegneranno le ultime carte olimpiche dirette, una per ogni gara individuale, e si chiuderà il ranking olimpico, con l’assegnazione degli ultimi pass.

Il settimo weekend della F1 vedrà le ultime prove libere e le qualifiche sul tracciato di Imola, dove si deciderà il settimo poleman dell’anno e l’attesa è tutta per le Ferrari del monegasco Charles Leclerc e dello spagnolo Carlos Sainz, che proveranno a battere il capoclassifica, il pilota neerlandese della Red Bull Max Verstappen.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 18 maggio

08.30-12.30 Tiro a volo, Europei: qualificazioni trap donne junior (50 piattelli e shoot-off) – Nessuna copertura tv / streaming

08.30-15.00 Tiro a volo, Europei: qualificazioni trap uomini junior (50 piattelli e shoot-off) – Nessuna copertura tv / streaming

09.00-13.00 Tiro a volo, Europei: qualificazioni trap donne (50 piattelli e shoot-off) – Nessuna copertura tv / streaming

09.30-15.45 Tiro a volo, Europei: qualificazioni trap uomini (50 piattelli e shoot-off) – Nessuna copertura tv / streaming

10.00 Canoa slalom, Europei: qualificazioni kayak femminile – YouTube Canoe Europe

10.45 Canoa slalom, Europei: qualificazioni kayak maschile – YouTube Canoe Europe

12.00 Tennis, ATP Masters 1000 Roma: semifinali doppio (1° match dalle 12.00 Bolelli/Vavassori-Arevalo/Pavic) – Sky Sport Tennis, Sky Go, Now, Tennis TV

12.30-13.30 F1, GP Emilia-Romagna: prove libere 3 – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, Now

13.30 Tiro a volo, Europei: finale trap donne junior – esc-shooting.livetodayall.com

13.40 Ciclismo, Giro d’Italia: 14a tappa, Castiglione delle Stiviere-Desenzano del Garda (cronometro individuale, 31.2 km) – Rai Sport HD e poi dalle 14.00 Rai 2 HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+, Sky Go, Now, DAZN

14.06 Canoa slalom, Europei: finali kayak femminile – Eurovision Sports Live, 17.15 sintesi in differita Rai Sport HD, Rai Play

14.44 Canoa slalom, Europei: finali kayak maschile – Eurovision Sports Live, 17.15 sintesi in differita Rai Sport HD, Rai Play

14.45 Atletica, Roma Sprint Festival (gare senior dalle 18.00) – 17.45 Sky Sport Arena, Sky Go, Now

15.00 Tiro a volo, Europei: finale trap donne senior – Rai Sport HD, Rai Play, esc-shooting.livetodayall.com

15.00 Calcio femminile, Serie A: Sassuolo-Juventus – DAZN

16.00-17.00 F1, GP Emilia-Romagna: qualifiche – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, Now, TV8 HD, tv8.it

16.05 Canoa slalom, Europei: finali a squadre kayak femminile – Eurovision Sports Live, 17.15 sintesi in differita Rai Sport HD, Rai Play

16.15 Tiro a volo, Europei: finale trap uomini senior – Rai Sport HD, Rai Play, esc-shooting.livetodayall.com

16.34 Canoa slalom, Europei: finali a squadre kayak maschile – Eurovision Sports Live, 17.15 sintesi in differita Rai Sport HD, Rai Play

17.00 (Non prima) Tennis, WTA 1000 Roma: finale singolare, Swiatek-Sabalenka (3° match dalle 12.00, non prima delle 17.00) – Sky Sport Tennis, Sky Go, Now

17.30 Tiro a volo, Europei: finale trap uomini junior – esc-shooting.livetodayall.com

18.00 Calcio femminile, Serie A: Milan-Sampdoria – DAZN

18.00 Calcio, Serie A: Lecce-Atalanta – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Go, Now

19.00 Volley femminile, Nations League: Italia-Turchia – DAZN, VBTV

20.00 Basket, Serie A: Tortona-Virtus Bologna – DAZN, Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+

20.45 Calcio, Serie A: Torino-Milan – DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Go, Now

20.45 Basket, Serie A: Reggiana-Venezia – DAZN, DMAX, eurosport.it, discovery+

20.45 (circa) Basket 3×3 femminile, Preolimpico: Italia-Ungheria – YouTube FIBA 3×3

23.00 (circa) Boxe, Mondiale unificato pesi massimi: Tyson Fury vs Oleksandr Usyk (11° match dalle 16.00) – DAZN

