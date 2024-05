LIVE Atletica, Roma Sprint Festival 2024 in DIRETTA: show azzurri con Jacobs, Ali e Dosso!

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE del Roma Sprint Festival 2024, quarta edizione della manifestazione dedicata agli specialisti delle distanze brevi che si terrà nella suggestiva cornice dello Stadio dei Marmi. Trepida l’attesa per vedere i velocisti azzurri in gara quest’oggi, i quali si stanno preparando in vista dell’appuntamento più importante del prossimo mese di giugno, gli Europei, che si terranno proprio nella capitale d’Italia.

L’evento clou sarà rappresentato dai 100 metri uomini. Saranno al via infatti Marcell Jacobs e Chituru Ali, il “vecchio” e il nuovo che avanza in casa Italia nella casa regina. Il campione olimpico in carica torna in gara a livello individuale dopo la parentesi a Jacksonville, dove ha fatto segnare il tempo di 10.11. Il comasco, d’altro canto, vanta un crono migliore in stagione, il 10.06 di Dubai risalente a due settimane fa. Entrambi gli sprinter del Bel Paese andranno alla caccia del sub-10 che li qualificherebbe per Parigi.

Occhio anche ai 200 uomini, dove sarà presente al via Filippo Tortu. Il classe 1998 proverà a strappare sin da subito un buon tempo alla prima uscita stagionale sul mezzo giro di pista. In campo femminile, tutta l’attenzione sarà rivolta su Zaynab Dosso. La 24enne azzurra, però, non sarà al via dei 100 metri, distanza in cui detiene il record italiano siglato a Savona tre giorni fa. Dosso infatti prenderà parte ai 200 metri, gara mai affrontata dall’azzurra in stagione.

OA Sport vi offre la Diretta LIVE del Roma Sprint Festival 2024, quarta edizione della manifestazione dedicata agli specialisti delle distanze brevi che si terrà nella suggestiva cornice dello Stadio dei Marmi, il cui via è programmato alle 17.45. Non perdetevi neanche un minuto del Roma Sprint Festival 2024 con la nostra Diretta LIVE, vi aspettiamo!