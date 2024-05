LIVE Bolelli/Vavassori-Arevalo/Pavic, ATP Roma 2024 in DIRETTA: azzurri per la finale al Foro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della semifinale di doppio degli Internazionali d’Italia 2024 tra Bolelli/Vavassori e Arevalo/Pavic.

Ci si gioca la finale e ulteriori 240 punti pesantissimi che, se ottenuti, praticamente ipotecherebbero la presenza alle ATP Finals per la coppia azzurra, non fosse perché il salvadoregno e il croato sono una delle coppie avversarie degli azzurri nella corsa a a Torino. Su un campo Centrale che, immaginiamo, sarà gremito per sostenere gli azzurri, Bolelli/Vavassori cercano di ottenere la terza finale di stagione dopo gli Australian Open e il titolo vinto a Buenos Aires.

Bolelli/Vavassori hanno brillantemente eliminato al 2° turno Bopanna/Ebden, numeri uno del mondo e, nella giornata di ieri, con un’altra prestazione convincente hanno avuto la meglio in due parziali di Koolhof/Mektic. L’altra semifinale vede di fronte i sorprendenti Bublik/Shelton a Granollers/Zeballos. L’Italia fa il tifo per l’istrionica coppia kazako americana, che se dovesse vincere, toglierebbe punti importantissimi allo spagnolo e all’argentino, al momento in terza posizione nella race dietro gli azzurri.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live della semifinale di doppio del Masters 1000 di Roma tra Bolelli/Vavassori e Arevalo/Pavic.