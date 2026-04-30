Giro di Romandia 2026: Tadej Pogacar vince anche allo sprint, battuto Godon. Settimo Toneatti

È il debutto al Giro di Romandia per Tadej Pogacar, ma la voglia di vincere è sempre la stessa. Due tappe in linea e due vittorie per il fenomeno sloveno che domina anche in uno sprint ristretto nella seconda frazione con arrivo a Vucherens. Per il campione del mondo ovviamente resta salda sulle spalle la maglia di leader della classifica generale. Sei successi in otto giorni di gara nel 2026, mai uscito dai primi sei posti.

Quattro corridori sono andati all’attacco nella prima fase di gara: Filippo Conca (Team Jayco AlUla), Henri-François Renard-Haquin (Team Picnic PostNL), Roland Thalmann (Tudor Pro Cycling Team) e Jakob Soederqvist (Lidl Trek). Il quartetto ha gestito un margine non superiore ai 3′, con la UAE Team Emirates – XRG a controllare la situazione.

Sul finale si è infiammata la corsa con Soederqvist a provarci in solitaria. Sulla salita di Vulliens è arrivata l’accelerazione attesissima del gruppo: Tadej Pogacar si è messo al comando, senza esagerare, andando a riprendere tutti i possibili attaccanti e ricompattando il plotoncino di testa.

Il tutto si è andato a decidere con uno sprint ristretto: a lanciarla lunga il campione francese Dorian Godon (INEOS Grenadiers) che è stato però raggiunto e sorpassato da Pogacar a doppia velocità. Terza piazza per Finn Fisher-Black (Red Bull – BORA – hansgrohe), settimo e primo degli italiani Davide Toneatti (XDS Astana Team).