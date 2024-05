LIVE F1, GP Imola 2024 in DIRETTA: la Ferrari non ha paura! Leclerc sfida Verstappen per la pole

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Come seguire la FP3 e le qualifiche in tv/streaming – La cronaca della FP1 – La cronaca della FP2 – Numeri e statistiche GP Imola

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del secondo giorno del week end di Imola, settimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sullo storico circuito dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, assisteremo a un day-2 importante per definire la messa a punto delle monoposto in vista delle qualifiche di oggi e della gara di domani.

La Ferrari getta il guanto di sfida ai rivali per la pole-position. Gli aggiornamenti introdotti in questo fine-settimana sembrerebbero aver dato le risposte giuste e soprattutto Charles Leclerc ha impressionato per costanza di rendimento sia sul giro secco che nella simulazione del passo gara. Tuttavia, è lecito attendersi la reazione degli avversari.

Il riferimento è in particolare alla Red Bull e alla McLaren. L’olandese Max Verstappen ha avuto problemi di bilanciamento con la RB20, ma potenzialmente ha la possibilità di far propria la p-1. Se la scuderia di Milton Keynes dovesse mettere insieme i pezzi del puzzle potrebbe avere questa opportunità. Il britannico Lando Norris, invece, ha fatto vedere soprattutto sul passo gara una straordinaria velocità con la monoposto di Woking. Per cui, bisognerà prestare attenzione.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del secondo giorno del week end di Imola, settimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 12.30 con la terza sessione di prove libere, mentre le qualifiche inizieranno a partire dalle 16.00. Buon divertimento!