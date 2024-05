LIVE Tiro a volo, Europei 2024 in DIRETTA: De Filippis e Fabbrizi all’attacco, Pellielo e Jessica Rossi per la rimonta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della seconda giornata giornata degli Europei di tiro a volo 2024, specialità trap a Lonato in Lombardia. La rassegna continentale va in scena dal 17 al 26 maggio: in terra bresciana gare riservate prima al trap (17-20 maggio) e poi allo skeet (22-26 maggio). Da sottolineare che per la categoria senior si assegnano le ultime carte olimpiche dirette in tutte le specialità individuali: sono dunque 4 i pass in palio, 1 per ogni gara individuale.

Nel trap saranno in gara tra gli uomini Mauro De Filippis, Massimo Fabbrizi e Giovanni Pellielo, e, solo per il ranking (senza possibilità di accesso in finale), Giammarco Barletta e Lorenzo Ferrari, mentre tra le donne saranno al via Maria Lucia Palmitessa, Jessica Rossi e Silvana Maria Stanco, e, solo per il ranking, Gaia Ragazzini e Martina Grioni.

In campo femminile Jessica Rossi è ancora in corsa per la finale. Tra le mura amiche infatti l’azzurra si è piazzata nel gruppo al settimo posto, fermandosi a 69/75. Una prestazione comunque solida per la medaglia d’oro a Londra 2012, la quale ha aperto la prima tranche segnando 23/25, perdendo poi tre colpi in quella successiva, mettendo a referto 22/25. Più precisa invece l’ultima, dove Rossi ha mancato soltanto un tiro, condividendo così lo stesso numero di piattelli di altre quattro concorrenti, tra cui si conta anche Gaia Ragazzini, in corsa però soltanto ai fini del ranking. Leggermente più attardata invece Silvana Stanco, al momento quattordicesima con 68/75 a seguito di tre serie da 23/25, 23/25 e 22/25. Altalenante poi una ventiduesima Maria Lucia Palmitessa che, dopo un inizio non facile dettato da 21/25 ha fatto il pieno nella seconda tranche, salvo poi tornare a 21/25 nell’ultima, portando a 67/75 il conto provvisorio, così come Martina Grioni, anche lei in lizza esclusivamente per il ranking. Ai piani altri troviamo invece le leader, l’iberica Fatima Galvez e la tedesca Kathrin Murche, entrambe fermatesi a quota 72/75. Terza posizione poi per Carole Cormenier, la quale è accompagnata a 70/75 dalla turca Pelin Rumeysa Kaya, dalla britannica Charlotte Lucy Hall e dalla polacca Sandra Bernal. Si assegna anche il titolo a squadre e l’Italia al momento è seconda con 204/225, stesso score della Finlandia, prima.

In campo maschile dopo 75 piattelli delle qualificazioni del trap maschile senior guida Massimo Fabbrizi, mentre sono attardati tutti gli altri italiani. Il terzetto di testa, a quota 74/75, è composto dall’azzurro Massimo Fabbrizi, dallo spagnolo Alberto Fernandez e dal croato Giovanni Cernogoraz, con i tre che vantano un piattello di margine sul quartetto al quarto posto, formato dal britannico Nathan Hales, dallo sloveno Bostjan Macek, dal finlandese Juho Johannes Maekelae e dal turco Oguzhan Tuzun, a quota 73/75. Più attardati, e praticamente tagliati fuori dalla lotta per l’ingresso in finale, gli altri italiani: nel plotone di 20 tiratori al 18° posto a quota 70/75 si trovano Giammarco Barletta (in gara solo per il ranking) e Mauro De Filippis, mentre Giovanni Pellielo è nel gruppo al 38° posto con 69/75, infine Lorenzo Ferrari, anch’egli in gara solo per il ranking, si attesta a quota 67/75 nel gruppetto al 64° posto. Nella classifica a squadre l’Italia è quinta con 213/225, con lo stesso score della Slovenia, quarta, mentre la graduatoria è guidata dalla Finlandia con 216/225, davanti alla Croazia ed alla Gran Bretagna, rispettivamente seconda e terza con 215/225.

Si assegnano anche i titoli continentali per la categoria juniores. Tra gli uomini doppietta azzurra dopo 75 piattelli, con Luca Gerri primo a quota 74 e Riccardo Mirabile secondo con 72. Ottava posizione per Matteo D’Ambrosi a quota 70, mentre Elia Di Famiano si attesta in 30ma posizione con 64/75. In campo femminile l’azzurra Elena Navelli al momento è leader con 68/75, a precedere la spagnola Noelia Pontes Billarrubi (68/75) e la britannica Hollie Annie Lumsden (67/75). In top 10 anche il resto delle azzurrine, con Valentina Dolci sesta con 65/75, e Giorgia Lenticchia e Marika Patera, ottava e nona con 63/75. Nella classifica a squadre l’Italia conduce con 194/225, piazzandosi davanti alla Germania, seconda con 159/225.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda giornata giornata degli Europei di tiro a volo 2024, specialità trap a Lonato in Lombardia. Colpo dopo colpo, serie dopo serie, piattello dopo piattello. Per non perdersi davvero nulla. Si parte alle 8.30 con le qualificazioni, finali dalle 13.30. Buon divertimento!