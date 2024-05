LIVE Swiatek-Sabalenka, WTA Roma 2024 in DIRETTA: la n.1 e 2 del mondo si giocano il trofeo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Swiatek-Gauff – Sabalenka-Collins

Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale femminile degli Internazionali d’Italia 2024 tra Iga Swiatek e Aryna Sabalenka. Dopo l’epica sfida di Madrid, le due si ritrovano a sole due settimane di distanza sotto il sole di Roma.

Ad oggi i confronti diretti dicono 7-3 a favore della polacca, numero 1 del mondo, che ha vinto anche l’unico precedente capitolino. Era la semifinale del 2022 e Swiatek semplicemente non lasciò scampo a Sabalenka, rifilandole un chiaro 6-2 6-1.

In tempi recenti, le prime due giocatrici del seeding si erano affrontate in finale nel 2020: allora vinse Simona Halep, con la rumena favorita dal ritiro della ceca Karolina Pliskova. Prima di allora, bisogna risalire addirittura al 1994 per una simile evenienza: al tempo fu Conchita Martinez a battere una Martina Navratilova alle ultime battute (ma sempre a livelli altissimi) della sua carriera.

Ciò che è fuori da ogni dubbio è che il pubblico di Roma potrà assistere a un confronto di livello altissimo, anzi si può tranquillamente dire il migliore possibile. E, del resto, è un anno in cui la WTA sta esprimendo una delle proprie migliori fasi in termini di mantenimento dell’alto livello. Un fattore che l’associazione femminile dovrebbe meglio sfruttare per le proprie iniziative.

Il match tra Iga Swiatek e Aryna Sabalenka inizierà alle ore 17:00 sul Centrale del Foro Italico di Roma. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!