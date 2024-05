LIVE Usyk-Fury, Mondiale pesi massimi 2024 in DIRETTA: la sfida più attesa del decennio!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Usyk-Fury, Mondiale pesi massimi 2024 in DIRETTA, Usyk prova l'impresa impossibile contro Fury.

Il tanto atteso incontro tra Tyson Fury e Oleksandr Usyk è arrivato. si terrà oggi a Riyad, Arabia Saudita. Questo match è il primo dal 1999 a unificare i titoli dei pesi massimi, un evento che entrerà nella storia della boxe.

Tyson Fury, di Manchester, detiene il titolo WBC. Alto oltre due metri e con un’agilità straordinaria, Fury è noto per il suo trash talking e la sua capacità di risorgere, sia dalla depressione e dagli abusi di sostanze, sia sul ring, soprattutto nella trilogia contro Deontay Wilder.

Usyk, campione del mondo nei mediomassimi, ha coraggiosamente scalato la categoria dei pesi massimi, sconfiggendo Anthony Joshua due volte. Riconosciuto per la sua serietà e professionalità, ha anche prestato servizio militare dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

Main Card:

Tyson Fury vs Oleksandr Usyk

Joe Cordina vs Anthony Cacace

Jai Opetaia vs Mairis Briedis

Mark Chamberlain vs Joshua Oluwaseun Wahab

Sergey Kovalev vs Robin Sirwan Safar

Isaac Lowe vs Hasibullah Ahmadi

David Nyika vs Michael Seitz

Moses Itauma vs Ilja Mezencev

Agit Kabayel vs Frank Sanchez

Inizio del main event verso le 00.00.