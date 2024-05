Startlist cronometro Giro d’Italia 2024, Castiglione delle Stiviere-Desenzano del Garda: orari esatti, n. di pettorale, tv, streaming

La quattordicesima tappa dell’edizione numero 107 del Giro d’Italia di ciclismo su strada verrà disputata domani, sabato 18 maggio 2024: si tratta della cronometro individuale di 31.2 km che porterà i 154 corridori ancora in gara da Castiglione delle Stiviere a Desenzano del Garda.

La partenza del primo corridore, Alan Riou dell’Arkéa – B&B Hotels, è prevista alle ore 13.40, mentre l’arrivo dell’ultimo ciclista in gara, la Maglia Rosa Tadej Pogacar della UAE Team Emirates, è calcolato attorno alle ore 17.10 circa.

La diretta tv in chiaro sarà affidata a Rai Sport HD e poi dalle 14.00 a Rai 2 HD, mentre la diretta tv in abbonamento sarà di Eurosport 1 HD. Lo streaming gratuito sarà di Rai Play, mentre lo streaming in abbonamento sarà affidato ad eurosport.it, discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.

STARTLIST CRONOMETRO GIRO D’ITALIA 2024

1 27 13:40:00 RIOU Alan Arkéa – B&B Hotels

2 24 13:41:00 DEKKER David Arkéa – B&B Hotels

3 132 13:42:00 ČERNÝ Josef Soudal Quick-Step

4 87 13:43:00 LIENHARD Fabian Groupama – FDJ

5 135 13:44:00 MERLIER Tim Soudal Quick-Step

6 213 13:45:00 BAUHAUS Phil Bahrain – Victorious

7 84 13:46:00 DAVY Clément Groupama – FDJ

8 142 13:47:00 ANDRESEN Tobias Lund Team dsm-firmenich PostNL

9 146 13:48:00 VAN DEN BERG Julius Team dsm-firmenich PostNL

10 124 13:49:00 GAVIRIA Fernando Movistar Team

11 183 13:50:00 FROIDEVAUX Robin Tudor Pro Cycling Team

12 137 13:51:00 VAN LERBERGHE Bert Soudal Quick-Step

13 123 13:52:00 CIMOLAI Davide Movistar Team

14 157 13:53:00 WALSCHEID Max Team Jayco AlUla

15 206 13:54:00 TAROZZI Manuele VF Group – Bardiani CSF – Faizanè

16 115 13:55:00 HOOLE Daan Lidl – Trek

17 167 13:56:00 PIETROBON Andrea Team Polti Kometa

18 46 13:57:00 MULLEN Ryan BORA – hansgrohe

19 164 13:58:00 LONARDI Giovanni Team Polti Kometa

20 172 13:59:00 AFFINI Edoardo Team Visma | Lease a Bike

21 192 14:00:00 OLIVEIRA Rui UAE Team Emirates

22 197 14:01:00 MOLANO Juan Sebastián UAE Team Emirates

23 54 14:02:00 DEBEAUMARCHÉ Nicolas Cofidis

24 86 14:03:00 LE GAC Olivier Groupama – FDJ

25 98 14:04:00 VAN SINTMAARTENSDIJK Roel Intermarché – Wanty

26 134 14:05:00 LAMPERTI Luke Soudal Quick-Step

27 154 14:06:00 HEPBURN Michael Team Jayco AlUla

28 166 14:07:00 MUÑOZ Francisco Team Polti Kometa

29 52 14:08:00 ANIOŁKOWSKI Stanisław Cofidis

30 95 14:09:00 MIHKELS Madis Intermarché – Wanty

31 113 14:10:00 CONSONNI Simone Lidl – Trek

32 15 14:11:00 JANSSENS Jimmy Alpecin – Deceuninck

33 125 14:12:00 MILESI Lorenzo Movistar Team

34 208 14:13:00 ZANONCELLO Enrico VF Group – Bardiani CSF – Faizanè

35 118 14:14:00 THEUNS Edward Lidl – Trek

36 25 14:15:00 GRONDIN Donavan Arkéa – B&B Hotels

37 153 14:16:00 EWAN Caleb Team Jayco AlUla

38 111 14:17:00 MILAN Jonathan Lidl – Trek

39 178 14:18:00 VAN DIJKE Tim Team Visma | Lease a Bike

40 184 14:19:00 KAMP Alexander Tudor Pro Cycling Team

41 12 14:20:00 BAYER Tobias Alpecin – Deceuninck

42 182 14:21:00 DAINESE Alberto Tudor Pro Cycling Team

43 102 14:22:00 CLARKE Simon Israel – Premier Tech

44 161 14:23:00 FABBRO Matteo Team Polti Kometa

45 16 14:24:00 KIELICH Timo Alpecin – Deceuninck

46 104 14:25:00 HOFSTETTER Hugo Israel – Premier Tech

47 18 14:26:00 VAN DEN BOSSCHE Fabio Alpecin – Deceuninck

48 155 14:27:00 MEZGEC Luka Team Jayco AlUla

49 44 14:28:00 KOCH Jonas BORA – hansgrohe

50 117 14:29:00 STUYVEN Jasper Lidl – Trek

51 3 14:30:00 FOSS Tobias INEOS Grenadiers

52 21 14:31:00 BIERMANS Jenthe Arkéa – B&B Hotels

53 23 14:32:00 COSTIOU Ewen Arkéa – B&B Hotels

54 66 14:33:00 TRONCHON Bastien Decathlon AG2R La Mondiale Team

55 17 14:34:00 PLANCKAERT Edward Alpecin – Deceuninck

56 4 14:35:00 GANNA Filippo INEOS Grenadiers

57 204 14:36:00 MARCELLUSI Martin VF Group – Bardiani CSF – Faizanè

58 193 14:37:00 BJERG Mikkel UAE Team Emirates

59 94 14:38:00 DE POOTER Dries Intermarché – Wanty

60 81 14:39:00 PITHIE Laurence Groupama – FDJ

61 195 14:40:00 LAENGEN Vegard Stake UAE Team Emirates

62 11 14:41:00 GROVES Kaden Alpecin – Deceuninck

63 8 14:42:00 SWIFT Connor INEOS Grenadiers

64 162 14:43:00 BAIS Davide Team Polti Kometa

65 85 14:44:00 GERMANI Lorenzo Groupama – FDJ

66 58 14:45:00 WOOD Harrison Cofidis

67 48 14:46:00 VAN POPPEL Danny BORA – hansgrohe

68 215 14:47:00 PASQUALON Andrea Bahrain – Victorious

69 136 14:48:00 SERRY Pieter Soudal Quick-Step

70 72 14:49:00 CEPEDA Jefferson Alexander EF Education – EasyPost

71 97 14:50:00 SMITH Dion Intermarché – Wanty

72 43 14:51:00 GAMPER Patrick BORA – hansgrohe

73 212 14:52:00 KEPPLINGER Rainer Bahrain – Victorious

74 93 14:53:00 COLLEONI Kevin Intermarché – Wanty

75 73 14:54:00 DE BOD Stefan EF Education – EasyPost

76 82 14:55:00 ASKEY Lewis Groupama – FDJ

77 198 14:56:00 NOVAK Domen UAE Team Emirates

78 205 14:57:00 PELLIZZARI Giulio VF Group – Bardiani CSF – Faizanè

79 32 14:58:00 BALLERINI Davide Astana Qazaqstan Team

80 75 14:59:00 HONORÉ Mikkel Frølich EF Education – EasyPost

81 203 15:00:00 FIORELLI Filippo VF Group – Bardiani CSF – Faizanè

82 57 15:01:00 THOMAS Benjamin Cofidis

83 114 15:02:00 GHEBREIGZABHIER Amanuel Lidl – Trek

84 181 15:03:00 TRENTIN Matteo Tudor Pro Cycling Team

85 76 15:04:00 PICCOLO Andrea EF Education – EasyPost

86 28 15:05:00 VERRE Alessandro Arkéa – B&B Hotels

87 83 15:06:00 BARTHE Cyril Groupama – FDJ

88 65 15:07:00 TOUZÉ Damien Decathlon AG2R La Mondiale Team

89 7 15:08:00 SWIFT Ben INEOS Grenadiers

90 128 15:09:00 TORRES Albert Movistar Team

91 156 15:10:00 PLAPP Luke Team Jayco AlUla

92 145 15:11:00 LEEMREIZE Gijs Team dsm-firmenich PostNL

93 67 15:12:00 VENDRAME Andrea Decathlon AG2R La Mondiale Team

94 151 15:13:00 DE MARCHI Alessandro Team Jayco AlUla

95 112 15:14:00 BAGIOLI Andrea Lidl – Trek

96 88 15:15:00 PALENI Enzo Groupama – FDJ

97 53 15:16:00 CHAMPION Thomas Cofidis

98 14 15:17:00 HERMANS Quinten Alpecin – Deceuninck

99 36 15:18:00 PRONSKIY Vadim Astana Qazaqstan Team

100 107 15:19:00 SCHULTZ Nick Israel – Premier Tech

101 127 15:20:00 SÁNCHEZ Pelayo Movistar Team

102 163 15:21:00 BAIS Mattia Team Polti Kometa

103 77 15:22:00 STEINHAUSER Georg EF Education – EasyPost

104 55 15:23:00 FERNÁNDEZ Rubén Cofidis

105 188 15:24:00 STORK Florian Tudor Pro Cycling Team

106 217 15:25:00 SÜTTERLIN Jasha Bahrain – Victorious

107 103 15:26:00 FRIGO Marco Israel – Premier Tech

108 165 15:27:00 MAESTRI Mirco Team Polti Kometa

109 35 15:28:00 MULUBRHAN Henok Astana Qazaqstan Team

110 131 15:29:00 ALAPHILIPPE Julian Soudal Quick-Step

111 38 15:30:00 VELASCO Simone Astana Qazaqstan Team

112 122 15:31:00 BARTA Will Movistar Team

113 207 15:32:00 TONELLI Alessandro VF Group – Bardiani CSF – Faizanè

114 175 15:33:00 TRATNIK Jan Team Visma | Lease a Bike

115 194 15:34:00 GROSSSCHARTNE Felix UAE Team Emirates

116 6 15:35:00 SHEFFIELD Magnus INEOS Grenadiers

117 68 15:36:00 WARBASSE Larry Decathlon AG2R La Mondiale Team

118 147 15:37:00 VERMAERKE Kevin Team dsm-firmenich PostNL

119 216 15:38:00 ZAMBANINI Edoardo Bahrain – Victorious

120 143 15:39:00 HAMILTON Chris Team dsm-firmenich PostNL

121 177 15:40:00 VALTER Attila Team Visma | Lease a Bike

122 138 15:41:00 VANSEVENANT Mauri Soudal Quick-Step

123 37 15:42:00 SCARONI Christian Astana Qazaqstan Team

124 13 15:43:00 CONCI Nicola Alpecin – Deceuninck

125 78 15:44:00 VALGREN Michael EF Education – EasyPost

126 26 15:45:00 RIES Michel Arkéa – B&B Hotels

127 214 15:46:00 CARUSO Damiano Bahrain – Victorious

128 47 15:47:00 SCHACHMANN Maximilian BORA – hansgrohe

129 121 15:48:00 QUINTANA Nairo Movistar Team

130 92 15:49:00 CALMEJANE Lilian Intermarché – Wanty

131 64 15:50:00 PARET-PEINTRE Valentin Decathlon AG2R La Mondiale Team

132 196 15:51:00 MAJKA Rafał UAE Team Emirates

133 5 15:52:00 NARVÁEZ Jhonatan INEOS Grenadiers

134 202 15:53:00 COVILI Luca VF Group – Bardiani CSF – Faizanè

135 63 15:54:00 PARET-PEINTRE Aurélien Decathlon AG2R La Mondiale Team

136 116 15:55:00 LÓPEZ Juan Pedro Lidl – Trek

137 42 15:56:00 ALEOTTI Giovanni BORA – hansgrohe

138 56 15:57:00 GESCHKE Simon Cofidis

139 168 15:58:00 PIGANZOLI Davide Team Polti Kometa

140 71 16:01:00 CHAVES Esteban EF Education – EasyPost

141 201 16:04:00 POZZOVIVO Domenico VF Group – Bardiani CSF – Faizanè

142 62 16:07:00 BAUDIN Alex Decathlon AG2R La Mondiale Team

143 187 16:10:00 STORER Michael Tudor Pro Cycling Team

144 133 16:13:00 HIRT Jan Soudal Quick-Step

145 2 16:16:00 ARENSMAN Thymen INEOS Grenadiers

146 126 16:19:00 RUBIO Einer Movistar Team

147 158 16:22:00 ZANA Filippo Team Jayco AlUla

148 33 16:25:00 FORTUNATO Lorenzo Astana Qazaqstan Team

149 141 16:28:00 BARDET Romain Team dsm-firmenich PostNL

150 211 16:31:00 TIBERI Antonio Bahrain – Victorious

151 61 16:34:00 O’CONNOR Ben Decathlon AG2R La Mondiale Team

152 1 16:37:00 THOMAS Geraint INEOS Grenadiers

153 41 16:40:00 MARTÍNEZ Daniel Felipe BORA – hansgrohe

154 191 16:43:00 POGAČAR Tadej UAE Team Emirates