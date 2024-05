LIVE Italia-Turchia, Nations League volley femminile in DIRETTA: sfida a Vargas e Karakurt nella tana del lupo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Italia e Turchia, match valevole per la Nations League 2024 di volley femminile. La trasferta ad Antalya (Turchia) della nazionale di Julio Velasco terminerà con la sfida alle padrone di casa, guidate da Daniele Santarelli. Le italiane vanno alla ricerca di un grande risultato per concludere con il sorriso la prima settimana di gare.

La nazionale azzurra ha iniziato questo cammino con una sconfitta contro la Polonia (26-28, 23-25, 21-25), prima di regolare sia la Germania (25-16, 25-16, 21-25, 25-22) che la Bulgaria (25-11, 25-22, 25-19). Una vittoria quest’oggi contro la Turchia permetterebbe all’Italia di ottenere una vittoria importante per il ranking FIVB, che decreterà le ultime 5 qualificate ai Giochi Olimpici.

La missione per le italiane sarà tutt’altro che facile. Coach Santarelli potrà contare su tutte le proprie big, che hanno portato la Turchia a vincere l’ultima edizione di questa competizione oltre agli Europei dello scorso anno. Nella formazione di casa spiccano Melissa Vargas ed Ebrar Karakurt.

L’ultimo confronto diretto tra le due nazionali risale alla semifinale degli Europei, quando le turche si imposero al quinto set. Da quell’incontro sono cambiate molte cose, soprattutto in casa Italia. Sulla panchina delle azzurre non è più seduto Daniele Mazzanti, bensì Velasco che ha richiamato diverse big della formazione italiana per agguantare il sogno olimpico.

La sfida tra Italia e Turchia inizierà alle 19.00. Non è prevista copertura televisiva per l’evento, che sarà visibile in streaming su DAZN e su VBTV. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Italia-Turchia, incontro della Nations League 2024 di volley femminile, con aggiornamenti punto dopo punto. Buon divertimento!