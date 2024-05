LIVE Canoa slalom, Europei 2024 in DIRETTA: primo test per Horn e De Gennaro verso le Olimpiadi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla terza giornata degli Europei 2024 di canoa slalom, in scena a Tacen (Lubiana, Slovenia). Quest’oggi verranno assegnati i titoli continentali del kayak maschile e femminile, con le batterie che inizieranno alle 10.00. Per qualificarsi alla finale bisognerà terminare nelle prime 12 posizioni le qualificazioni del mattino.

Si inizierà dalla competizione femminile, che vede al via 38 atlete. In questa gara l’Italia sarà rappresentata da Stefanie Horn, che gareggerà con il pettorale numero 1 e partirà per ultima. Per l’azzurra si tratta del primo vero test verso i Giochi Olimpici di Parigi, con l’obiettivo minimo di centrare la finale per giocarsi le medaglie nel pomeriggio.

Al termine della prova femminile inizierà la gara maschile, al cui via sono previsti 60 atleti. Saranno tre gli italiani in gara. La stella della spedizione azzurra è senza dubbio Giovanni De Gennaro, che sarà il quartultimo a partire. L’Italia schiera anche Xabier Ferrazzi e Gabriele Grimandi, rispettivamente pettorale numero 22 e 42.

Le fasi di qualificazione inizieranno alle 10.00 con la prova femminile. Alle 14.00 scatteranno le finali del kayak femminile, seguite da quelle maschili. Non è prevista copertura televisiva della giornata di gara, ma le batterie del mattino saranno visibili sul canale YouTube Canoe Europe, mentre le finali su Eurovision Sport. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della terza giornata degli Europei 2024 di canoa slalom con aggiornamenti minuto dopo minuto. Buon divertimento!