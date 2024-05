LIVE Giro d’Italia 2024, tappa di oggi in DIRETTA: Ganna sfida Pogacar nella cronometro, Tiberi può guadagnare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2024, la cronometro da Castiglione delle Stiviere a Desenzano del Garda! Una prova contro il tempo in cui le distanze tra gli uomini di classifica potrebbero ridursi o dilatarsi; sta di fatto che la top 10 potrebbe cambiare in vista della giornata di domenica sul Mottolino.

Non ci saranno particolari difficoltà altimetriche sul percorso di 31,2 chilometri di quest’oggi. La prima parte sarà caratterizzata da parecchie curve, con il primo rilevamento cronometrico posto a Solferino dopo 7800 metri. Qualche saliscendi che non dovrebbe mettere troppa difficoltà prima di arrivare al secondo intertempo della Torre di San Martino al chilometro 23,2, poi si costeggia il Lago di Garda per direzionarsi verso l’arrivo di Desenzano.

Una crono per specialisti e in prima fila c’è Filippo Ganna. Il due volte campione del mondo della specialità è alla ricerca della prima vittoria stagionale e, dopo essere stato beffato dalla maglia rosa Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) cerca il riscatto su un percorso a lui più congeniale. Lo sloveno cercherà di mettere ancor più margine tra lui e tutti gli avversari per la maglia rosa, e un occhio di riguardo ad Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious) che vorrà provare a guadagnare qualcosina sui suoi rivali per il podio.

La quattordicesima tappa del Giro d'Italia 2024 inizierà alle 13.20, con la partenza del primo corridore.