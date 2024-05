CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma del match

Buongiorno a tutti, amiche ed amici di OA Sport! Benvenuti alla diretta Live di Italia-Ungheria, terzo ed ultimo match della fase a gironi del Preolimpico di basket 3×3 femminile! Le Azzurre si giocano l’accesso ai quarti di finale per continuare la corsa verso Parigi 2024, ma per passare il turno serve una vittoria convincente.

Il bilancio delle azzurre dopo la prima giornata è di una vittoria ed una sconfitta: dopo il ko contro l’Olanda (9-13), infatti, le ragazze tricolore hanno battuto per 21-11 Israele. Per essere certe di staccare il pass per i quarti bisogna vincere segnando almeno sedici punti oppure, con un punteggio più basso, bisogna mantenere almeno quattro punti di scarto sulle avversarie – in caso di classifica avulsa nel 3×3, infatti, si va a guardare prima di tutto la somma dei punti segnati.

Le ungheresi sono finora a punteggio pieno nel gruppo D dopo i successi contro Israele (21-16) ed Olanda (13-11) che le mantengono finora al primo posto, spinte dal pubblico di casa. Börondy, Kiss, Papp e Szabò fronteggeranno le nostre D’Alie, Madera, Spreafico e Consolini: sarà una lotta dal primo all’ultimo possesso.