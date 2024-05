Sport in tv oggi (sabato 11 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 11 maggio ci aspetta una giornata ricca di sport. Prosegue il Giro d’Italia l’arrivo in salita a Prati di Tivo e continuano gli Internazionali d’Italia di tennis con gli incontri di secondo turno. Gli appassionati di MotoGP non potranno perdersi qualifiche e Sprint del GP di Francia a Le Mans.

Da seguire con attenzione il preolimpico di lotta, gli Europei di tiro con l’arco, gli Europei di karate, i Mondiali di Nacra 17, la Coppa del Mondo di canoa velocità, il Grand Slam di judo, la Coppa del Mondo di tiro a segno e la 6 Ore di Spa. Consueta abbuffata con i campionati nazionali di calcio, basket, rugby, pallanuoto.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 11 maggio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 11 maggio

03.15 TRIATHLON (World Series) – Gara femminile (diretta streaming su Triathlon Live Tv)

06.00 TRIATHLON (World Series) – Gara maschile (diretta streaming su Triathlon Live Tv)

06.00 JUDO – Grand Slam ad Astana, turni preliminari (diretta streaming su Judo Tv)

07.55 FORMULA E – GP Berlino 1, prove libere 2 (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

08.30 TIRO A SEGNO (Coppa del Mondo) – Pistola 25 metri maschile, finale (diretta streaming sul canale YouTube di ISSF)

08.40 MOTO3 – GP Francia, prove libere 3 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

09.00 TAEKWONDO – Europei, turni preliminari: 68 kg, 80 kg maschile; 46 kg, 67 kg femminile (non è prevista diretta tv/streaming)

09.00 LOTTA (Preolimpico) – Ripescaggi lotta femminile 50-53-57-62-68-76 kg; Qualificazioni stile libero maschile 57-65-74-86-97-125 kg (diretta streaming su UWW+)

09.00 TIRO CON L’ARCO (Europei) – Compound, finali a squadre (diretta streaming su Archery Europe)

09.05 RUGBY (Super Rugby) – Highlanders-Crusaders (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

09.05 RALLY – Rally di Portogallo, nove prove speciali (diretta tv su Sky Sport F1 dalle ore 09.55 alle ore 11.00 e dalle ore 20.00 alle ore 21.00; diretta tv su Sky Sport Max dalle ore 20.00 alle ore 21.00; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 09.55 alle ore 11.00 e dalle ore 20.00 alle ore 21.00; diretta streaming su Rally Tv)

09.25 MOTO2 – GP Francia, prove libere 3 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

10.00 PENTATHLON (Coppa del Mondo) – Semifinali maschili (diretta streaming su UIPM Tv)

10.00 CANOA SPRINT (Coppa del Mondo) – Finali (diretta streaming sul canale YouTube di Planet Canoe e su canoeicf.com)

10.00 VELA – Mondiali Nacra 17, regate (non è prevista diretta tv/streaming)

10.00 VELA – Europei 470, regate (non è prevista diretta tv/streaming)

10.00 VELA – Europei 49er, regate (non è prevista diretta tv/streaming)

10.10 MOTOGP – GP Francia, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

10.20 FORMULA E – GP Berlino 1, qualifiche (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

10.45 CICLISMO FEMMINILE – Giro dei Paesi Baschi, seconda tappa: Basauri-Basauri (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+ dalle ore 12.30)

10.50 MOTOGP – GP Francia, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

11.00 TENNIS – ATP Masters 1000 Roma, secondo turno (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta tv su Sky Sport Arena dalle ore 11.00 alle ore 15.45; diretta tv Sky Sport Uno dalle ore 15.45; diretta tv su Rai 2 di Arnaldi-Jarry; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv, Rai Play per Arnaldi-Jarry). Arnaldi-Jarry (ore 11.00), Napolitano-Shang (secondo match dalle ore 11.00), Nardi-Rune (quinto match dalle ore 11.00 e secondo dalle ore 19.00, non prima delle ore 20.30)

11.00 TENNIS – WTA 1000 Roma, secondo turno (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta tv su Sky Sport Arena dalle ore 11.00 alle ore 15.45; diretta tv Sky Sport Uno dalle ore 15.45; diretta streaming su Sky Go, Rai Play per la partita delle 11.00)

12.00 TIRO A SEGNO (Coppa del Mondo) – Carabina 3 posizioni 50 metri femminile, finale (diretta streaming sul canale YouTube di ISSF)

12.00 CICLISMO – Tour du Finistere (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+ dalle ore 15.15)

12.00 KARATE – Europei, finali (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

12.15 MOTOE – GP Francia, gara-1 (non è prevista diretta tv/streaming)

12.20 CICLISMO – Giro di Ungheria, quarta tappa: Budapest-Etyek (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+ dalle ore 15.00)

12.20 HOCKEY GHIACCIO (Mondiali) – Due partite: Francia-Kazakhstan, Gran Bretagna-Canada (diretta streaming sul canale YouTube di IIHF)

12.45 CICLISMO – Giro d’Italia, ottava tappa: Spoleto-Prati di Tivo (diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 14.00 e a seguire su Rai 2; diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

12.50 MOTOGP – GP Francia, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

13.00 MOTORSPORT (WEC) – 6 Ore di Spa-Francorchamps, gara (diretta tv su Eurosport 2 fino alle ore 14.50 e dalle ore 16.15; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN fino alle ore 14.50 e dalle ore 16.15)

13.30 CALCIO (Premier League inglese) – Fulham-Manchester City (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.45 MOTO2 – GP Francia, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

14.00 JUDO – Grand Slam ad Astana, Final Block (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Judo Tv)

14.00 CALCIO (Liga spagnola) – Maiorca-Las Palmas (diretta streaming su DAZN)

14.00 CANOA SPRINT (Coppa del Mondo) – Finali e batterie (diretta streaming sul canale YouTube di Planet Canoe e su canoeicf.com)

14.15 TIRO A SEGNO (Coppa del Mondo) – Carabina 3 posizioni 50 metri maschile, finale (diretta streaming sul canale YouTube di ISSF)

14.50 TIRO CON L’ARCO (Europei) – Compound, finali individuali (diretta streaming su Archery Europe)

15.00 MOTOGP – GP Francia, Sprint Race (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

15.00 FORMULA E – GP Berlino 1, gara (diretta tv su Eurosport 2, Italia 1; diretta streaming su Mediaset Infinity, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

15.00 GOLF (PGA Tour) – Myrtle Beach Classic, terzo giro (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+ dalle ore 21.00)

15.00 GOLF (PGA Tour) – Wells Fargo Championship, terzo giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 19.30; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 19.30)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Lipsia-Werder Brema (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Tre partite: Colonia-Union Berlino, Friburgo-Heideneheim, Borussia Moenchengladbach-Eintracht Francoforte (non è prevista diretta tv/streaming)

15.45 LOTTA (Preolimpico) – Finali 3° posto lotta femminile 50-53-57-62-68-76 kg (diretta streaming su UWW+)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Tottenham-Burnley (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Cinque partite: Bournemouth-Brentford, Everton-Sheffield United, Newcastle-Brighton, West Ham-Luton Town, Wolverhampton-Crystal Palace (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 RUGBY (Premiership inglese) – Northampton Saints-Gloucester (diretta streaming su Mola Tv)

16.05 RUGBY (Premiership Rugby) – Bristol-Saracens (diretta streaming su Mola Tv)

16.05 RUGBY (United Rugby Championship) – Sharks-Benetton (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.10 MOTOE – GP Francia, gara-2 (non è prevista diretta tv/streaming)

16.15 CALCIO (Liga spagnola) – Villareal-Siviglia (diretta streaming su DAZN)

16.20 HOCKEY GHIACCIO (Mondiali) – Due partite: Austria-Danimarca, Polonia-Lettonia (diretta streaming sul canale YouTube di IIHF)

17.00 RUGBY (Serie A) – Viadana-Emilia (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, DAZN)

17.00 LOTTA (Preolimpico) – Semifinali pass olimpico stile libero 57-65-74-86-97-125 kg (diretta streaming su UWW+)

18.00 KARATE – Europei, finali (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.00 CALCIO (Serie A) – Napoli-Bologna (diretta streaming su DAZN)

18.00 CALCIO (Supercoppa di Serie C) – Juve Stabia-Mantova (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.00 TAEKWONDO – Europei, finali: 68 kg, 80 kg maschile; 46 kg, 67 kg femminile (diretta streaming su Eurovision Sport)

18.30 CALCIO (Premier League inglese) – Nottingham-Chelsea (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Mainz-Borussia Dortmund (diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Liga spagnola) – Granada-Real Madrid (diretta streaming su DAZN)

18.30 RUGBY (Premiership inglese) – Exeter Chiefs-Harlequins (diretta streaming su Mola Tv)

19.00 CALCIO (Serie A, quarti di finale playoff) – Gara-1: L84-Avellino (diretta streaming su Futsal Tv)

19.00 PALLANUOTO (Serie A1, semifinali playout) – Posillipo-Check UP Salerno (non è prevista diretta tv/streaming)

19.30 LOTTA (Preolimpico) – Spareggi 3° posto pass olimpico lotta femminile 50-53-57-62-68-76 kg (diretta streaming su UWW+)

20.00 BASKET (Serie A, quarti di finale playoff) – Gara-1: Venezia-Reggio Emilia (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

20.30 HOCKEY GHIACCIO (Mondiali) – Norvegia-Repubblica Ceca, USA-Germania (diretta streaming sul canale YouTube di IIHF)

20.30 PALLANUOTO (Serie A1, semifinali playout) – Nuoto Catania-Roma Vis Nova Pallanuoto (non è prevista diretta tv/streaming)

20.30 CALCIO (Serie C, playoff promozione: secondo turno gironi) – Atalanta U23-Legnago Salus (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.30 CALCIO (Serie C, playoff promozione: secondo turno gironi) – Casertana-Audace Cerignola (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.30 CALCIO (Serie C, playoff promozione: secondo turno gironi) – Perugia-Rimini (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.30 CALCIO (Serie C, playoff promozione: secondo turno gironi) – Taranto-Picerno (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.30 CALCIO (Serie C, playoff promozione: secondo turno gironi) – Triestina-Giana Erminio (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 BASKET (Serie A, quarti di finale playoff) – Gara-1: Virtus Bologna-Tortona (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, DAZN)

20.45 CALCIO (Serie A) – Milan-Cagliari (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Athletic Bilbao-Osasuna (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (Serie A brasiliana) – Flamengo-Corinthians (diretta streaming su Mola Tv)

21.00 CALCIO (Serie C, playoff promozione: secondo turno gironi) – Pescara-Juventus Next Gen (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.30 BASKET (NBA) – Dallas Mavericks-Oklahoma City Thunder (diretta tv su Sky Sport NBA; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.30 MOTORSPORT (Indycar) – Sonsio Grand Prix, gara (diretta tv su Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW)

22.05 BASEBALL (MLB) – Baltimore Orioles-Arizona Diamondbacks (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

22.30 CALCIO (Liga Profesional argentina) – Independiente-Talleres Cordoba (diretta streaming su Mola Tv)

23.00 SURF – World League Challenger Series a Sydney (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

