LIVE Lotta, Preolimpico 2024 in DIRETTA: vai Chamizo, contro tutto e tutti! C’è anche Conyedo

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza giornata del Preolimpico di lotta su base mondiale che assegnerà i pass nelle sei categorie di peso olimpiche della lotta femminile e vedrà impegnati nei primi turni gli specialisti della lotta libera maschile: oggi, sabato 11 maggio, dalle ore 09.00 italiane, scatteranno i primi incontri verso le semifinali del pomeriggio dei tornei femminile e verso le fasi decisive dei tornei maschili.

metterà in palio 3 pass per Parigi 2024 in ciascuna delle 18 categorie di peso complessive tra greco-romana, lotta femminile e stile libero. Saranno dunque 54 i pass complessivi in palio, dopo che ai Mondiali 2023 ne erano stati assegnati 90 (5 per categoria) e nei tornei continentali 144 (8 per categoria): queste saranno le ultime 54 carte olimpiche (3 per categoria) distribuite, che porteranno il totale a 16 qualificati in ciascun tabellone. L’Italia, ancora senza atleti qualificati, ha convocato per l’occasione 15 atleti con l’obiettivo di conquistare almeno una quota a cinque cerchi evitando un clamoroso e storico zero.

La UWW non ha accolto la richiesta della Camera Disciplinare: Frank Chamizo, nonostante quanto accaduto a Baku, non è stato inserito tra le teste di serie, il che espone anche lui, come accadrà a tutti gli altri italiani in sede di sorteggio ad un cammino molto complicato verso l’ultimo atto, che regalerà subito il pass olimpico, altrimenti occorrerà vincere lo spareggio tra i due terzi classificati per approdare in Francia. Proprio la categoria di peso di Chamizo, -74 kg dello stile libero, è una tra quelle col maggior numero di iscritti: saranno in 42 a lottare, è proprio il caso di dirlo, per le ultime 3 carte olimpiche. Oltre a Chamizo per i colori azzurri saranno impegnati nello stile libero anche nella -57 kg: Simone Vincenzo Piroddu, nella -86 kg: Aron Caneva, nella -97 kg: Benjamin Konrad Honis e nella -125 kg: Abraham de Jesus El Luchador Conyedo Ruano.

Andranno ai vincitori delle due semifinali i biglietti per i Giochi. Nella giornata di oggi si assegneranno i pass per la lotta femminile e per l’Italia nei ripescaggi sono impegnate due atlete, Enrica Rinaldi, due volte bronzo europeo, nella categoria -76 kg e Emanuela Liuzzi nella categoria -50 kg.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale della terza giornata del Preolimpico di lotta su base mondiale: oggi, sabato 11 maggio, dalle ore 09.00 italiane. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale in tempo reale!