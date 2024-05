LIVE Arnaldi-Jarry, ATP Roma 2024 in DIRETTA: match duro, ma non impossibile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Roma tra Matteo Arnaldi ed il cileno Nicolas Jarry. Terzo confronto diretto tra i due, con il sudamericano avanti per 2-0 dopo le vittorie di Pechino 2023 ed Adelaide di questa stagione. Il vincente della sfida troverà al terzo turno uno tra il cinese Shang e l’azzurro Napolitano.

Arnaldi, ventitreenne sanremese, si presenta all’appuntamento sulla terra rossa capitolina dopo aver agguantato i quarti di finale dell’ATP 500 di Barcellona. Intento ad ampliare le vedute del suo tennis nella prima parte di stagione ha rinunciato alla terra rossa sudamericana per immergersi totalmente in una full immersion di cemento outdoor americano. Matteo ha raggiunto i quarti di finale a Brisbane e gli ottavi a Miami come migliori risultati prima di subire un’inattesa sconfitta all’esordio sul rosso in quel di Montecarlo.

Dal canto suo Jarry, ventottenne di Santiago del Cile, ha sfruttato un bye grazie al suo status da testa di serie. Ancora stranamente a secco di vittorie sulla terra rossa europea, il sudamericano ha subito cocenti sconfitte dagli argentini Etcheverry e Trungelliti rispettivamente a Montecarlo e Barcellona, prima di cedere a Flavio Cobolli in quel di Madrid.

La sfida tra Matteo Arnaldi ed il cileno Nicolas Jarry sarà il primo incontro sul campo centrale dalle 11.00. Sarà possibile seguire l’evento in diretta TV su Sky Sport e Rai 2, ed in streaming su Sky GO, NOW, Tennis TV e Raiplay. OA Sport vi offirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto del match buon divertimento e buon tennis a tutti!