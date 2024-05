LIVE Nardi-Rune, ATP Roma 2024 in DIRETTA: possibili scintille tra due coetanei

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match di 2° turno del Masters 1000 di Roma tra Luca Nardi e Holger Rune.

Grande attesa per il big match di giornata per gli appassionati italiani, l’azzurro affronta uno dei grandi nomi del tennis del presente e del futuro. Ci si aspetta un grande tasso tecnico e qualitativo da questa partita, ricordando che il pesarese è stato capace di eliminare dal 1000 di Indian Wells addirittura Novak Djokovic. Il danese è avvertito, lui che è finalista in carica degli Internazionali d’Italia, non potrà permettersi passi falsi contro il pericoloso azzurro.

Nel turno precedente, Nardi ha sconfitto l’ottimo tedesco sulla terra battuta Daniel Altmaier per 6-4, 6-3. Il risultato ha sorpreso per la facilità con cui è arrivato, visto che l’ex allievo di Giorgio Galimberti veniva da un brutto infortunio alla caviglia, che lo aveva fermato nelle fasi finali del match contro Seyboth Wild a Bucarest. Oggi, servirà pressoché la partita perfetta per conquistare un altro 3° turno in un 1000, che lo proietterebbe al 65° posto mondiale virtuale.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live del match di 2° turno del Masters 1000 di Roma tra Luca Nardi e Holger Rune. Si gioca come 2° match della sessione serale dalle 19, dopo l’esordio di Coco Gauff!