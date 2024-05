LIVE MotoGP, GP Francia 2024 in DIRETTA: qualifiche e Sprint Race roventi tra Bagnaia, Martin e Marquez

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del week end del GP di Francia, quinto atto della stagione di MotoGP. Sul circuito ricco di storia di Le Mans, piloti e squadre andranno a caccia di risposte in termini di messa a punto, pensando alle qualifiche e alla Sprint Race di oggi.

Un day-2 in cui ci si aspetta un confronto molto serrato tra Jorge Martin e Francesco Bagnaia. Pecco ieri ha marcato stretto il leader del campionato, terminando secondo le pre-qualifiche alle spalle dell’alfiere della Ducati Pramac. Un venerdì con meno problemi del solito per Bagnaia che si presenta fiducioso quest’oggi, determinato a imporre il proprio ritmo.

Costretto a risalire la corrente, invece, Marc Marquez. L’asso nativo di Cervera non è stato perfetto ieri. Una caduta nel corso delle citate pre-qualifiche, nelle prime fasi, non ha consentito allo spagnolo di trovare l’assetto giusto sulla sua Ducati Gresini. Il risultato finale è stato deludente e Marc dovrà partire dalla Q1. Stesso discorso per Enea Bastianini, tra i più veloci nel corso delle prove libere, ma poi autore di un errore nelle ultime fasi del time-attack e quindi al di fuori della top-10.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda giornata del week end del GP di Francia, quinto atto della stagione di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 10.10 con le prove libere, a precedere le qualifiche che inizieranno dalle 10.50. La Sprint Race prenderà il via dalle 15.00. Buon divertimento!