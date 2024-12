Nuoto, Alessandro Miressi è solo settimo nella finale dei 100 sl ai Mondiali di vasca corta

Costretto a scendere dal podio Alessandro Miressi nei 100 stile libero ai Mondiali 2024 di vasca corta. Nella Duna Arena di Budapest (Ungheria), non si è ripetuta la stessa magia che aveva permesso al velocista piemontese di prendersi l’oro iridato nella piscina da 25 metri ad Abu Dhabi nel 2021 e il bronzo nel 2022 a Melbourne.

Ci ha provato l’azzurro, con un passaggio più veloce del solito ai 50 metri (21.93). Ai 75, lo split faceva ben sperare, visto che il nostro portacolori era quarto a tre decimi dal leader. Quando però si pensava che gli ultimi 25 metri potessero essere i suoi, la luce si è spenta e la chiusura in 45.93 ha regalato poca soddisfazione e solo un settimo posto.

L’oro è andato, invece, allo statunitense Jack Alexy, che già nel corso della finale della staffetta 4×100 stile libero in questa competizione aveva mostrato una grande condizione. Pur non replicando i medesimi crono dei turni precedenti, Alexy ha saputo gestire la tensione e andarsi a prendere il metallo pregiato in 45.38, precedendo il brasiliano Guilherme Santos (45.47) e il favorito della vigilia, Jordan Crooks (45.48), non in grado di replicare il 44.95 delle batterie.

Indubbiamente, è l’atleta delle Isole Cayman lo sconfitto di questo atto conclusivo. Quarto l’altro statunitense Chris Guiliano che ha tentato il colpo, con un passaggio assassino nei primi 50 metri (21.54), ma un po’ come a Miressi sono mancate le gambe negli ultimi 20 metri.