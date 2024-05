LIVE Giro d’Italia 2024, tappa di oggi in DIRETTA: primo arrivo in salita duro a Prati di Tivo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE dell’ottava tappa Giro d’Italia 2024. Dopo la cronometro di ieri arriva un altro snodo cruciale per l’edizione n.107 della Corsa Rosa: c’è infatti l’arrivo in salita molto esigente a Prati di Tivo, con Tadej Pogacar che potrebbe mettere già il sigillo su questo Giro, a patto che sia mai stato aperto. O più realisticamente, si infiammerà ancora di èpù la battaglia per il podio.

Frazione breve, ma senza un metro di pianura. Si parte in salita verso il Forca di erro, discesa e primo GPM di giornata al Forca Capistrello, di 16,3 km al 5,6% ma con pendenza massime al 12%. Si rimane sempre tra i 700 e i 1000 metri di altitudine, passando per Albaneto e il Valico di Casale Bottone, a Catipignano parte il Croce Abbio, terza categoria da 8 chilometri al 4,7% di pendenza media, una salita comunque abbastanza regolare. Lunga discesa e si arriva sulla salita finale. Sono 14,6 km al 7% di pendenza media, con punte al 12%. Un’ascesa che non dà mai respiro ai corridori, con pendenze costanti che possono fare malissimo alle gambe, soprattutto dopo lo sforzo di ieri.

Pogacar è di un altro pianeta e lo ha dimostrato per l’ennesima volta nella cronometro di ieri. Il vantaggio della Maglia Rosa inizia ad essere preoccupante per gli avversari, e oggi l’alfiere dell’UAE Team Emirates può dare un’altra mazzata a tutti quanti. Se lo sloveno vuole, ha la gamba per partire, staccare tutti e arrivare da solo al traguardo, guadagnando ancora di più rispetto ad Oropa. C’è da capire poi quando Pogacar tirerà un attimo i remi in barca, per concentrarsi sul Tour. Tra lo sloveno e il primo inseguitore in classifica ci sono 2’36”, lo stesso distacco che poi c’è dal secondo al decimo. Si infiamma ancora di più quindi la battaglia per il podio, con Geraint Thomas, Daniel Martinez, Ben O’Connor e Cian Uijtdebroeks i principali indiziati in salita. Capitolo Italia, dopo l’eccellente crono di ieri Antonio Tiberi deve dimostrare che Oropa è stato un caso isolato, in cui ha inciso la fortuna e una giornata storta. Se il laziale si farà vedere competitivo anche in salita, si può iniziare a sognare. Curiosità per vedere Filippo Zana e Lorenzo Fortunato all’opera sul terreno a loro più adatto.

sono 152 i chilometri da percorrere per la carovana quest'oggi dalla partenza di Spoleto all'arrivo a Prati di Tivo, dopo una salita finale che può fare tanta differenza. Tappa breve ma impegnativa, con la partenza ufficiale che verrà data alle 12.45.