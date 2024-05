LIVE Napolitano-Shang, ATP Roma 2024 in DIRETTA: occasione della vita contro il lucky loser cinese

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIR ETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match di 2° turno del Masters 1000 di Roma tra Juncheng Shang e Stefano Napolitano.

Tantissima attesa per vedere all’opera il baby fenomeno cinese, classe 2005, contro il biellese che mai come quest’anno sta esprimendo il miglior tennis della sua carriera. L’azzurro, virtualmente numero 130 del mondo, è in cerca di un’altra bella vittoria dopo quella su JJ Wolf per credere al sogno top 100 prima di Wimbledon. Al nativo di Biella servirebbero circa altri 120 punti, dei quali 50 potrebbero arrivare quest’oggi con il 3° turno in un Masters 1000, dove non si è mai spinto prima.

La pressione sulle spalle dell’azzurro è tanta, il campo Pietrangeli sarà gremito e tutto ciò non farà che responsabilizzare un “non cuor di leone” come Napolitano. L’occasione però è più unica che rara, Shang è stato ripescato direttamente al 2° turno per via del forfait a tabellone compilato di Ugo Humbert ed è addirittura dietro all’azzurro nel ranking ATP. C’è però una differenza sostanziale di talento tra i due. Il cinese è considerato uno dei prospetti futuri più interessanti mentre il classe ’95 azzurro, dopo tanti infortuni, è riuscito a tornare al suo best ranking e ora vuole di più.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live del match di 2° turno del Masters 1000 di Roma tra Juncheng Shang e Stefano Napolitano. Si gioca dopo Badosa-Shnaider, alle 11:00 sul Campo Pietrangeli!