Errani e Paolini premiate dalla WTA come coppia dell’anno: decisivi l’oro olimpico e la BJK Cup

La WTA ha comunicato ufficialmente le vincitrici dei cinque Player Awards, in base ai voti dei media tennistici internazionali. L’Italia, protagonista di un 2024 da sogno, può festeggiare la premiazione di Sara Errani e Jasmine Paolini come miglior coppia di doppio dell’anno al termine di una stagione al di sopra di ogni possibile aspettativa.

Il binomio azzurro, nato nel 2023 con l’obiettivo di centrare la qualificazione olimpica per Parigi, ha regalato grandi emozioni sin da gennaio sfiorando l’impresa agli ottavi degli Australian Open contro Hsieh/Mertens (in una partita meravigliosa e decisa da pochi punti) e conquistando a inizio febbraio sul veloce indoor il primo titolo nel circuito maggiore al WTA 500 di Linz.

Dopo la semifinale raggiunta a Miami, Errani e Paolini si sono esaltate sulla terra rossa del Foro Italico rischiando l’eliminazione al debutto e facendosi strada fino all’ultimo atto, vinto 10-8 al match tie-break contro Gauff/Routliffe. Percorso entusiasmante anche al Roland Garros, con la finale persa in due set con Gauff/Siniakova, ma a quel punto il mirino era puntato dritto verso i Giochi Olimpici.

Il cammino delle nostre portacolori nella rassegna a cinque cerchi ha riservato mille colpi di scena, fino al trionfo conclusivo sulle russe Andreeva/Schneider che ha certificato il Career Golden Slam in doppio di Errani. Seconda parte della stagione in cui è arrivato il prestigioso titolo 1000 sul cemento di Pechino e la qualificazione per le WTA Finals di Riad (uscendo però nella fase a gironi), prima di trascinare l’Italia verso la conquista della Billie Jean King Cup battendo Giappone ai quarti e Polonia in semifinale proprio grazie al doppio decisivo.