Carlos Alcaraz si arrende a Tiafoe in una esibizione a Charlotte

Lo spagnolo Carlos Alcaraz ha ceduto allo statunitense Frances Tiafoe in un’esibizione giocata a Charlotte, in Carolina del Nord: il padrone di casa si è imposto in rimonta al match tiebreak con lo score di 5-7 6-1 [11-9] nel secondo match giocato dall’iberico nel corso della settimana negli USA dopo quella di New York vinto contro l’altro statunitense Ben Shelton.

Allo Spectrum Center di Charlotte si è giocato davanti a 16200 spettatori: dopo un primo set molto tirato e vinto in volata dall’iberico, lo statunitense ha dominato la seconda frazione, portando così la sfida al match tiebreak, a sua volta a lungo equilibrato, che ha premiato Tiafoe.

A fine incontro Carlos Alcaraz ha dichiarato: “Sappiamo che Tiafoe è un ragazzo che sorride sempre, ti trasmette sempre buone sensazioni, scherza sempre. Ecco perché abbiamo un ottimo rapporto fuori dal campo, ogni volta che entriamo in campo condividiamo gli stessi valori. Non sentiamo la pressione, non è un lavoro, è una gioia per noi“.

IL VIDEO DEL MATCH POINT DI TIAFOE-ALCARAZ