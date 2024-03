LIVE F1, GP Arabia Saudita 2024 in DIRETTA: Leclerc 2°, Verstappen in pole. Bearman in sesta fila

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

19.13 Grazie per averci seguito amici di OA Sport e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo.

19.12 Domani, oggettivamente, l’obiettivo realistico di Leclerc sarà il terzo posto. Per Bearman, invece, sarà caccia a qualche punticino.

19.10 E’ una F1 a senso unico, amici. Si cerca di distogliere dai responsi monotoni della pista con gli scandali legati alla Red Bull, ma è questo lo sport che vogliamo? Ora si vocifera di dimissioni imminenti da parte di Helmut Marko.

19.08 In casa Ferrari sono soddisfatti. D’altronde l’accoppiata Verstappen-Red Bull non era attaccabile. Sono troppo superiori. Già tanto aver preceduto Perez, pilota chiaramente di caratura inferiore.

19.06 La classifica della Q3:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:27.472 6

2 Charles LECLERC Ferrari+0.319 7

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.335 5

4 Fernando ALONSO Aston Martin+0.374 6

5 Oscar PIASTRI McLaren+0.617 6

6 Lando NORRIS McLaren+0.660 6

7 George RUSSELL Mercedes+0.844 7

8 Lewis HAMILTON Mercedes+0.988 7

9 Yuki TSUNODA RB+1.075 6

10 Lance STROLL Aston Martin+1.100 6

19.05 Secondo posto per Leclerc. 0.319 da Verstappen, resta davanti a Perez per 16 millesimi. Era il massimo che potesse fare.

19.05 Leclerc può superare Perez. Paga 0.212 da Verstappen al secondo intermedio.

19.04 Alonso che si lancia dopo aver preso la scia di Hamilton sul rettilineo.

19.04 Alonso e Leclerc sono gli ultimi a scendere in pista.

19.02 La sensazione è che Verstappen sia inavvicinabile, la Ferrari paga un gap troppo ampio nel primo settore. Vedremo se Leclerc riuscirà quantomeno ad arpionare Perez.

19.02 2 minuti e mezzo al termine delle qualifiche.

19.01 Appare proprio evidente come la Red Bull si sia tenuta ampio margine tra Q1 e Q2. In Q3 ha mostrato il vero potenziale ed i risultati lasciano attoniti.

19.00 Leclerc fa sapere via radio che la Ferrari è difficile da guidare con gomme nuove. Pazzesco, il contrario del 2023…

18.59 La classifica a metà Q2. Verstappen ha ipotecato la pole.

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:27.472 5

2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.335 6

3 Fernando ALONSO Aston Martin+0.516 4

4 Charles LECLERC Ferrari+0.800 5

5 George RUSSELL Mercedes+0.844 6

6 Oscar PIASTRI McLaren+0.853 5

7 Lando NORRIS McLaren+1.150 5

8 Lance STROLL Aston Martin+1.316 5

9 Lewis HAMILTON Mercedes+1.335 6

10 Yuki TSUNODA RB+1.501 5

18.58 Brutto giro per Leclerc, 4° a 8 decimi secchi da Verstappen…

18.57 Mostruoso Verstappen. 1’27″472.

18.57 1’27″807, tempo importante per Perez.

18.56 1’28″807 per Hamilton con gomme soft usate.

18.55 Rallenta Leclerc, che dunque effettuerà un secondo giro per riscaldare le gomme.

18.55 Si lancia Leclerc. Primo tentativo.

18.53 Subito in pista Leclerc con gomme soft nuove.

18.53 INIZIA LA Q3!

18.50 Tra poco la Q3. 12 minuti per delineare la griglia di partenza. Si va verso un duello sui millesimi tra Verstappen e Leclerc.

18.49 Bearman ha sfiorato l’impresa con gomme usate, mancando la qualificazione per appena 36 millesimi. Comunque per un ragazzo di 18 anni, catapultato all’improvviso in F1, si tratta di un risultato degno di nota. Domani, se non si farà prendere dalla foga, potrà provare a chiudere in zona punti.

18.48 La classifica della Q2:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:28.033 4

2 Charles LECLERC Ferrari+0.079 4

3 Fernando ALONSO Aston Martin+0.089 3

4 Oscar PIASTRI McLaren+0.310 4

5 George RUSSELL Mercedes+0.415 5

6 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.434 5

7 Lando NORRIS McLaren+0.446 4

8 Yuki TSUNODA RB+0.531 4

9 Lance STROLL Aston Martin+0.545 4

10 Lewis HAMILTON Mercedes+0.573 5

11 Oliver BEARMAN Ferrari+0.609 5

12 Alexander ALBON Williams+0.947 5

13 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.987 5

14 Daniel RICCIARDO RB+0.992 4

15 Nico HULKENBERG Haas F1 Team- – 3

18.46 Conclusa la Q2. Eliminati, dall’11ma alla 15ma posizione, i seguenti piloti: Bearman, Albon, Magnussen, Ricciardo, Hulkenberg.

18.46 Leclerc, con gomme usate, sale a 79 millesimi da Verstappen: è secondo.

18.45 NOOOOO!!! Bearman è fuori per 36 millesimi! 11° a soli 0.036 da Hamilton, che è 10°. Peccato, ma ha fatto una bellissima figura.

18.45 Se la gioca Bearman, può farcela!

18.44 Bearman prova a rilanciarsi. Ma con gomme usate è durissima.

18.42 Niente da fare per Bearman, è 11° a 0.837 da Verstappen.

18.42 Torna in pista anche Verstappen.

18.41 Si migliora Bearman al secondo intermedio, ma è proprio al limite.

18.41 Alto il primo intermedio di Bearman.

18.40 5 minuti al termine della Q2. Bearman ha bisogno di un gran giro per evitare il taglio.

18.40 La classifica aggiornata:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:28.078 3

2 Fernando ALONSO Aston Martin+0.044 3

3 Charles LECLERC Ferrari+0.101 3

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.461 4

5 Lance STROLL Aston Martin+0.500 3

6 George RUSSELL Mercedes+0.530 4

7 Lando NORRIS McLaren+0.565 4

8 Yuki TSUNODA RB+0.581 3

9 Lewis HAMILTON Mercedes+0.602 4

10 Oscar PIASTRI McLaren+0.840 4

11 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.942 4

12 Daniel RICCIARDO RB+0.947 3

13 Alexander ALBON Williams+1.331 4

14 Oliver BEARMAN Ferrari- – 5

15 Nico HULKENBERG Haas F1 Team- – 3

18.38 Leclerc, con gomme usate, è 3° a 0.101 da Verstappen. Dovrebbe bastare per la qualificazione, senza dover utilizzare un set di mescole nuove.

18.38 1’28″078 per Verstappen, è al comando con 44 millesimi su Alonso.

18.37 Leclerc sta utilizzando gomme soft usate, è un rischio (calcolato?).

18.36 Errore in frenata per Bearman alla curva 4. Primo set di gomme soft andato, peccato.

18.35 Questa la classifica prima dell’interruzione:

1 George RUSSELL Mercedes1:28.608 4

2 Lando NORRIS McLaren+0.035 3

3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.072 4

4 Oscar PIASTRI McLaren+0.310 3

18.34 SI RIPARTE! Ancora 10’58” in questa Q2.

18.32 Si ripartirà tra due minuti.

18.32 Hulkenberg al momento del problema:

Hulkenberg has pulled off the track at Turn 8 “I’ve lost power” he reports over the radio And we have a red flag #F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/2ojXYr4ld5 — Formula 1 (@F1) March 8, 2024

18.29 BANDIERA ROSSA! E’ stata esposta proprio mentre Leclerc stava per tagliare il traguardo e far segnare il tempo. Come buttare via (non per colpa propria) un set di gomme soft nuove…

18.28 Bandiera gialla in curva 1 a causa dei problemi occorsi a Hulkenberg, che ora si ferma e parcheggia la macchina a bordo pista.

18.28 Problemi tecnici per Hulkenberg alla curva 7, avanza lentamente.

18.26 Gomme soft usate per Bearman, nuove per Leclerc.

18.25 Inizia la Q2. 15 minuti e altri 5 piloti da eliminare.

18.22 Verstappen resta favorito, ma non è imbattibile. La sensazione è che solo Leclerc possa provare a strappargli la pole.

18.21 Bearman, sostituto di Sainz, può già considerarsi soddisfatto per aver superato lo scoglio del Q1, peraltro tenendosi anche dietro Hamilton. Se ora dovesse avanzare anche in Q3, allora il voto in pagelle sarebbe superiore all’8.

18.20 Stroll ha trovato il guizzo nell’ultimo tentativo, salendo in seconda piazza con gomme soft nuove.

18.19 La classifica finale della Q1:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:28.171 2

2 Lance STROLL Aston Martin+0.079 2

3 Charles LECLERC Ferrari+0.147 1

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.467 2

5 Fernando ALONSO Aston Martin+0.535 2

6 George RUSSELL Mercedes+0.578 2

7 Oscar PIASTRI McLaren+0.584 2

8 Lando NORRIS McLaren+0.634 2

9 Oliver BEARMAN Ferrari+0.813 2

10 Yuki TSUNODA RB+0.817 2

11 Lewis HAMILTON Mercedes+0.823 2

12 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+0.884 2

13 Daniel RICCIARDO RB+0.894 2

14 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.898 2

15 Alexander ALBON Williams+0.936 2

16 Valtteri BOTTAS Kick Sauber+1.008 2

17 Esteban OCON Alpine+1.304 2

18 Pierre GASLY Alpine+1.308 2

19 Logan SARGEANT Williams+1.355 2

20 Guanyu ZHOU Kick Sauber- – 1

18.18 Termina la Q1. Eliminati, dalla 16ma alla 20ma posizione, i seguenti piloti: Bottas, Ocon, Gasly, Sargeant e Zhou.

18.17 1’28″171, Verstappen torna davanti a Leclerc di 0.147.

18.17 Verstappen sta girando con gomme soft usate.

18.15 Bearman non si fida e torna in pista con gomme soft nuove.

18.15 LECLERC IN VETTA! 1’28″318. Con gomme soft usate si porta davanti a tutti con 0.173 su Verstappen.

18.14 Bearman dovrebbe farcela a qualificarsi. Ha mezzo secondo di margine sul 16°, che al momento è Gasly.

18.13 La classifica a 5 minuti dal termine della Q1:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:28.491 2

2 Charles LECLERC Ferrari+0.177 1

3 Fernando ALONSO Aston Martin+0.215 2

4 George RUSSELL Mercedes+0.258 1

5 Oscar PIASTRI McLaren+0.264 1

6 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.270 1

7 Lando NORRIS McLaren+0.314 2

8 Oliver BEARMAN Ferrari+0.493 1

9 Lewis HAMILTON Mercedes+0.503 1

10 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.578 2

11 Alexander ALBON Williams+0.616 2

12 Lance STROLL Aston Martin+0.639 2

13 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+0.682 1

14 Daniel RICCIARDO RB+0.707 2

15 Yuki TSUNODA RB+0.723 1

16 Pierre GASLY Alpine+0.988 1

17 Logan SARGEANT Williams+1.049 1

18 Valtteri BOTTAS Kick Sauber+1.143 1

19 Esteban OCON Alpine+1.322 1

20 Guanyu ZHOU Kick Sauber- – – –

18.12 Russell 4° a 0.258.

18.12 Hamilton 8° con le soft a mezzo secondo. E’ dietro Bearman…

18.12 Verstappen ha chiaramente la macchina di gran lunga superiore alle altre. Per batterlo serve il giro perfetto, non è facile.

18.11 Gomme soft ora anche per Hamilton e Russell.

18.09 Leclerc risale ed è 2° a 0.177 da Verstappen. 3° Alonso a 0.215. Ottimo 7° Bearman.

18.09 Verstappen, in totale scioltezza, si porta al comando con 0.264 su Piastri.

18.09 Perez 2° a soli 9 millesimi da Piastri.

18.08 In pista le Red Bull.

18.08 RISALE BEARMAN! Quarto a 0.229, precede Leclerc di 20 millesimi!

18.08 Piastri si porta in vetta in 1’28″755, 2° Norris a 0.50.

18.07 La classifica aggiornata. Le due Mercedes sono le uniche che stanno utilizzando gomme medie. Soft per tutti gli altri.

1 Fernando ALONSO Aston Martin1:28.876 1

2 Charles LECLERC Ferrari+0.128 1

3 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.193 1

4 Lance STROLL Aston Martin+0.254 1

5 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+0.297 1

6 Oscar PIASTRI McLaren+0.334 1

7 Lando NORRIS McLaren+0.365 1

8 Lewis HAMILTON Mercedes+0.486 1

9 George RUSSELL Mercedes+0.535 1

10 Alexander ALBON Williams+0.675 1

11 Logan SARGEANT Williams+0.820 1

12 Valtteri BOTTAS Kick Sauber+0.843 1

13 Pierre GASLY Alpine+0.847 1

14 Esteban OCON Alpine+0.937 1

15 Oliver BEARMAN Ferrari+1.260 1

18.06 Leclerc firma il miglior tempo nell’ultimo intermedio, ma è secondo a 0.128 da Alonso.

18.05 Ancora ai box le due Red Bull.

18.05 Bearman per ora è ultimo 1.260.

18.04 Alonso si conferma competitivo. 1’28″876. 2° Stroll a 0.254, due Aston Martin davanti.

18.03 In pista anche Leclerc.

18.02 Verstappen, Perez e Leclerc temporeggiano ai box.

18.01 Bearman è tra i primi a scendere in pista.

18.00 INIZIATE LE QUALIFICHE! Semaforo verde per la Q1.

17.58 La Q1 durerà 18 minuti: verranno eliminati i peggiori 5 classificati. La Ferrari spera che tra questi non vi sia Bearman.

17.57 Al termine delle prove libere di ieri, Leclerc ha dichiarato di potersi giocare la pole. Chiaramente servirà un giro perfetto, a differenza di quanto era accaduto a Sakhir.

17.54 Senza Sainz, per la Ferrari sarà “all in” su Charles Leclerc. L’obiettivo è la prima fila, il sogno la pole. In vista della gara si punta al podio, chiaramente le prospettive tattiche potrebbero cambiare scattando dalla prima casella.

17.51 Il pilota peggio qualificato capace di vincere è stato Max Verstappen, scattato dal 4° posto nel 2022.

17.49 In 2 occasioni (66,7%) il vincitore è partito dalla prima fila.

17.46 In 2 occasioni (66,7%) il vincitore è partito dalla pole position.

17.44 Piloti con più pole position: Sergio PEREZ (2)

Il messicano è risultato il più rapido di tutti in qualifica sia nel 2022 che nel 2023, proponendosi come “specialista” di Jeddah. Per la cronaca, nel 2021 la pole position era stata appannaggio di Lewis Hamilton.

17.43 Lewis Hamilton (2021), Max Verstappen (2022), Sergio Perez (2023) hanno tutti trionfato una volta a testa nel GP di Arabia Saudita.

17.42 Il tracciato di Jeddah è lunghissimo e velocissimo. Misura più di 6.000 metri e in qualifica si raggiungono medie sul giro superiori ai 250 km/h! Una sorta di mostro, considerando quanto siano ridotte le vie di fuga. Fortunatamente non si sono mai verificati incidenti con brutte conseguenze, nonostante talvolta si siano generate situazioni caotiche.

17.38 La grande curiosità è capire fin dove potrà spingersi il giovane Bearman. Già superare la Q1, a nostro avviso, sarebbe un risultato di rilievo.

17.35 Bearman fa parte dal 2022 della Ferrari Driver Academy. Nel 2021 vinse entrambi i Campionati italiano e tedesco di F4. Nel 2023 ottenne 4 successi (di cui una sprint) in F2.

17.32 La Ferrari, come sostituto di Sainz, si affida al 2005 (ancora 18enne) Oliver Bearman, pilota britannico che corre in F2 con il Team Prema.

17.29 Come saprete, Carlos Sainz non prenderà parte alle qualifiche a causa di un’appendicite. Lo spagnolo è già stato operato e dovrebbe rientrare regolarmente per il GP d’Australia fra due settimane.

17.25 Ben ritrovati amici di OA Sport. Alle 18.00 inizieranno le qualifiche del GP di Arabia Saudita 2024 di F1.

LA CRONACA DELLE FP3

RISULTATI E CLASSIFICA FP3

15.35 La nostra DIRETTA LIVE della terza sessione di prove libere finisce qui. Grazie per averci seguito e appuntamento alle 18.00 con le qualifiche. A più tardi.

15.34 Da sottolineare la prova di Bearman che si è ambientato velocemente, si è fatto trovare pronto e sin da subito non c’è stata grande differenza rispetto agli altri.

15.33 Una sessione impressionante da parte di Verstappen che ha fatto il giro migliore con gomma soft usata di otto giri. Una dimostrazione notevole.

15.32 Questi i tempi della terza sessione di libere:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing 1:28.412 2

2 Charles LECLERC Ferrari+0.196 4

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.494 4

4 George RUSSELL Mercedes+0.552 3

5 Lando NORRIS McLaren+0.559 2

6 Fernando ALONSO Aston Martin+0.626 3

7 Lance STROLL Aston Martin+0.715 3

8 Oscar PIASTRI McLaren+0.801 3

9 Lewis HAMILTON Mercedes+0.856 3

10 Oliver BEARMAN Ferrari+0.894 3

11 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.073 4

12 Pierre GASLY Alpine+1.134 3

13 Yuki TSUNODA RB+1.160 4

14 Esteban OCON Alpine+1.163 4

15 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+1.263 3

16 Daniel RICCIARDO RB+1.328 4

17 Alexander ALBON Williams+1.396 3

18 Valtteri BOTTAS Kick Sauber+1.671 4

19 Guanyu ZHOU Kick Sauber+2.327 4

20 Logan SARGEANT Williams- –

15.31 Bearman chiude la sessione in decima posizione al debutto con la Ferrari: niente male, specie nel passo gara.

15.30 Bearman fa il settimo tempo a 894 millesimi da Verstappen: l’inglese può fare un altro giro.

15.29 Leclerc sale in seconda posizione con il crono di 1:28.608, a due decimi da Verstappen.

15.28 Russell chiude il suo giro in seconda posizione a 552 millesimi da Verstappen.

15.27 Rischio per Kevin Magnussen all’ultima curva, intanto Leclerc fa parziale fucsia nel primo settore.

15.25 Si riparte per gli ultimi cinque minuti di questa sessione!

15.22 Si riparte alle 17.25 ora locale, quindi i piloti avranno cinque minuti per fare le ultime sperimentazioni.

15.19 Questi i tempi fatti segnare fino ad ora:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing 1:28.412 1

2 Charles LECLERC Ferrari+0.794 3

3 Fernando ALONSO Aston Martin+1.061 3

4 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.073 2

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.120 1

6 George RUSSELL Mercedes+1.227 2

7 Alexander ALBON Williams+1.396 2

8 Lando NORRIS McLaren+1.415 2

9 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+1.541 2

10 Oscar PIASTRI McLaren+1.646 2

11 Lance STROLL Aston Martin+1.661 3

12 Esteban OCON Alpine+1.777 2

13 Lewis HAMILTON Mercedes+1.841 3

14 Oliver BEARMAN Ferrari+1.865 3

15 Pierre GASLY Alpine+1.928 2

16 Daniel RICCIARDO RB+2.181 3

17 Guanyu ZHOU Kick Sauber– 3

18 Yuki TSUNODA RB+2.331 3

19 Valtteri BOTTAS Kick Sauber+2.358 3

20 Logan SARGEANT Williams- –

15.16 Il cronometro scorre e in questa maniera Oliver Bearman non ha modo di fare la simulazione della qualifica.

15.14 Si trova alla corda troppo in anticipo il pilota cinese che era al primo giro con la gomma morbida: prepara troppo presto la curva successiva andando verso sinistra e finisce quindi in testacoda.

15.13 A MURO GUANYU ZHOU! Subito sventolata bandiera rossa. Ha perso la macchina in curva 5: macchina distrutta. Pilota comunque ok.

15.11 Sta provando il long run con gomma rossa George Russell.

15.09 Simulazione di gara adesso per Charles Leclerc.

15.07 Bearman all’ottavo giro fa 1.32.640: dopo un inizio sopra l’1:33, sta andando a crescere.

15.06 Sbriciola il suo stesso tempo Verstappen con gomma rossa usata di otto giri! 1:28.412, veramente un giro mostruoso.

15.05 Scende sotto l’1:33 Bearman che al settimo giro con gomma media fa 1:32.445. Un buonissimo passo tenuto dal giovane britannico.

15.03 Bearman fra poco farà anche le prove di pit stop, poiché questo aspetto non si può provare al simulatore.

15.02 Bearman sta girando costantemente poco sopra all’1:33.

15.00 Verstappen! 1:28.893 con gomma soft usata al quinto giro: si mette in testa davanti a Leclerc.

14.59 Leclerc è tornato ai box, mentre continuano a girare Perez e Verstappen con gomma soft. Simulazione di passo gara invece per Bearman con gomma media.

14.58 Questi i giri fino a questo momento:

1 Charles LECLERC Ferrari 1:29.206 1

2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.356 1

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.567 2

4 George RUSSELL Mercedes+0.656 3

5 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+0.747 3

6 Lando NORRIS McLaren+0.751 1

7 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.869 2

8 Lewis HAMILTON Mercedes+1.047 1

9 Oliver BEARMAN Ferrari+1.071 2

10 Pierre GASLY Alpine+1.134 2

11 Esteban OCON Alpine+1.316 3

12 Alexander ALBON Williams+1.336 3

13 Guanyu ZHOU Kick Sauber+1.533 2

14 Yuki TSUNODA RB+1.537 1

15 Valtteri BOTTAS Kick Sauber+1.564 1

16 Daniel RICCIARDO RB+1.655 1

17 Lance STROLL Aston Martin- – 2

18 Fernando ALONSO Aston Martin- – 1

19 Logan SARGEANT Williams- – 1

20 Oscar PIASTRI McLaren- – 1

14.56 Leclerc con gomma gialla nuova fa un grandissimo tempo: 1:29.206. Ha fatto il miglior parziale nel primo e terzo settore.

14.54 Verstappen chiude a 211 millesimi dal compagno di squadra Sergio Perez.

14.53 Sta cominciando il suo lavoro anche Max Verstappen che fa subito parziale record nel primo settore.

14.51 Perez è più veloce di esattamente tre decimi rispetto a Russell a parità di gomma: 1:29.562.

14.49 Si inserisce in seconda piazza Charles Leclerc con un ritardo di 146 millesimi da Russell, ma con gomma gialla.

14.48 Russell miglior prestazione con gomma rossa: 1:29.862 e un vantaggio di quasi quattro decimi su Hamilton.

14.46 Entra in pista anche Charles Leclerc con gomma media dopo i sette giri fatti da Bearman.

14.44 Hamilton balza nuovamente al comando con il crono di 1:30.253, ma Bearman è vicino e mostra già di saper dove mettere la macchina e come affrontare questo circuito.

14.42 Bearman fa la miglior prestazione! 1:30.277, 53 millesimi davanti a Russell con una mescola di differenza.

14.40 Bottas sale di colpi: 1:30.770 con la sua gomma media. Continua il suo apprendistato Bearman.

14.38 Bearman cresce e arriva a soli 480 millesimi da Hamilton: sta provando i freni, senza esagerare nei punti più rapidi della pista.

14.36 Il primo giro competitivo è di Lewis Hamilton che fa registrare un 1:30.793, con fucsia nel primo e secondo settore.

14.34 1:33.313 per Bearman con un carico di benzina medio-basso. Ora in pista anche Hamilton e Alonso.

14.33 Bearman sta facendo i primi giri con gomma media per prendere confidenza con circuito e macchina.

14.31 In pista scendono Bottas e Oliver Bearman, ai primi giri con la Ferrari.

14.30 COMINCIANO LE FP3!

14.26 Una Ferrari che ha mostrato progressi sulla gomma soft: il passo gara è cresciuto e anche il giro secco è sembrato in palla. Occhio anche alla Aston Martin di Alonso, più in palla rispetto alla scorsa settimana.

14.22 CLASSIFICA MONDIALE COSTRUTTORI F1 2024

1 RED BULL RACING HONDA RBPT 44

2 FERRARI 27

3 MERCEDES 16

4 MCLAREN MERCEDES 12

5 ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 3

6 KICK SAUBER FERRARI 0

7 HAAS FERRARI 0

8 RB HONDA RBPT 0

9 WILLIAMS MERCEDES 0

10 ALPINE RENAULT 0

14.18 CLASSIFICA MONDIALE PILOTI F1 2024 (dopo la prima gara)

1 Max Verstappen NED RED BULL RACING HONDA RBPT 26

2 Sergio Perez MEX RED BULL RACING HONDA RBPT 18

3 Carlos Sainz ESP FERRARI 15

4 Charles Leclerc MON FERRARI 12

5 George Russell GBR MERCEDES 10

6 Lando Norris GBR MCLAREN MERCEDES 8

7 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 6

8 Oscar Piastri AUS MCLAREN MERCEDES 4

9 Fernando Alonso ESP ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 2

10 Lance Stroll CAN ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1

11 Zhou Guanyu CHN KICK SAUBER FERRARI 0

12 Kevin Magnussen DEN HAAS FERRARI 0

13 Daniel Ricciardo AUS RB HONDA RBPT 0

14 Yuki Tsunoda JPN RB HONDA RBPT 0

15 Alexander Albon THA WILLIAMS MERCEDES 0

16 Nico Hulkenberg GER HAAS FERRARI 0

17 Esteban Ocon FRA ALPINE RENAULT 0

18 Pierre Gasly FRA ALPINE RENAULT 0

19 Valtteri Bottas FIN KICK SAUBER FERRARI 0

20 Logan Sargeant USA WILLIAMS MERCEDES 0

14.14 Ricordiamo che il GP è programmato domani (sabato), mentre le qualifiche oggi: questo per non sovrapporsi all’inizio del Ramadan del 10 marzo.

14.10 Verstappen appare ancora irraggiungibile per tutti, ma sul giro secco la scuderia austriaca sembra alla portata.

14.06 Cos’è emerso dalle sessioni di ieri? Una Ferrari un po’ più vicina alla Red Bull in termini di passo gara, con Leclerc che ha mostrato qualcosa di incoraggiante.

14.02 Bearman corre dal 2022 in Formula 2 e lo scorso anno si piazzò in sesta posizione nel campionato piloti raccogliendo quattro vittorie. Una bella occasione per lui per provare a mettersi in luce in questo weekend.

13.58 Al suo posto ci sarà il britannico Oliver Bearman, ragazzo della Ferrari Academy di 18 anni.

13.54 La prima grande notizia del giorno è il forfait di Carlos Sainz: lo spagnolo non prenderà parte a questo Gran Premio e verrà operato di appendicite. Già ieri aveva manifestato le sue difficoltà e la Ferrari ha comunicato questa diagnosi.

13.50 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio dell’Arabia Saudita a Gedda.

12.35 Dal 2022 Bearman corre in F2 con la Prema. Nella passata stagione colse 4 vittorie (una delle quali nella gara sprint), concludendo al 6° posto in classifica generale.

12.34 Bearman è un pilota giovanissimo, classe 2005 e non ancora 19enne. Nel 2021 vinse il Campionato italiano e tedesco di F4, poi dal 2022 fa parte della Ferrari Driver Academy.

12.32 Nella giornata di ieri il pilota spagnolo aveva accusato un malessere. Oggi gli è stata diagnosticata l’appendicite, dunque sarà chiaramente impossibilitato a scendere in macchina per il resto del fine settimana. Al suo posto la Ferrari schiererà il britannico Oliver Bearman.

12.30 Buongiorno amici di OA Sport. Purtroppo Carlos Sainz non prenderà parte a FP3, qualifiche e gara di domani.

Cronaca FP1 – Cronaca FP2 – Programma odierno in tv e streaming

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza sessione di prove libere e soprattutto delle qualifiche per il Gran Premio dell’Arabia Saudita 2024, valevole come secondo atto stagionale del Mondiale di Formula Uno. Si preannuncia una lotta per la pole position estremamente interessante e spettacolare, su un tracciato che esalta le qualità dei piloti sul giro secco.

Il circuito cittadino di Jeddah mette a dura prova i migliori driver al mondo, chiamati a sfiorare i muri viaggiando a velocità altissime e con diverse curve cieche davvero selettive e impegnative da affrontare specialmente nel primo settore. Max Verstappen, dominatore del round inaugurale in Bahrain, è il favorito numero uno in vista della corsa mentre in qualifica potrebbe essere insidiato da diversi avversari.

Il fenomeno olandese dovrà guardarsi le spalle in primis dal compagno di squadra Sergio Perez, sempre molto competitivo sulla pista saudita con la Red Bul, oltre ad alcuni specialisti del giro secco come Charles Leclerc sulla Ferrari, George Russell sulla Mercedes e Lando Norris sulla McLaren. Più in difficoltà almeno nelle libere del giovedì i rispettivi teammate, mentre Aston Martin cercherà di inserirsi tra le prime file della griglia con Fernando Alonso.

Si comincia alle ore 14.30 italiane con l’inizio del terzo e ultimo turno di prove libere del weekend per la F1 a Jeddah, mentre le qualifiche scatteranno più tardi alle ore 18.00 con il Q1. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale: buon divertimento!