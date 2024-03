F1: intervento riuscito per Carlos Sainz. L’annuncio della Ferrari e i tempi di recupero

È già terminato il piccolo intervento chirurgico all’appendice subito nella giornata odierna da Carlos Sainz. Il pilota della Ferrari è stato costretto ad alzare bandiera bianca a Jeddah, rinunciando al GP dell’Arabia Saudita (seconda tappa del Mondiale di Formula 1) per sottoporsi ad un’operazione.

La notizia è arrivata tramite un tweet della scuderia di Maranello che, su X, ha rassicurato i propri tifosi: “Carlos è uscito dalla sala operatoria – si legge – . Tutto è andato bene, adesso sta riposando in ospedale. Gli mandiamo il nostro sostegno per una rapida guarigione“.

Malgrado non si conoscano i reali tempi di recupero, appare praticamente certa la presenza dello spagnolo in occasione del GP dell’Australia, in programma a Melborune il 24 marzo.

Ricordiamo che Sainz per questo fine settimana è sostituito dal giovanissimo Oliver Bearman che, nella FP3, ha ben figurato strappando il decimo tempo. Di seguito il tweet della Ferrari.

Update on @Carlossainz55:

Carlos is out of surgery. Everything went well and he is now resting at the hospital. We’re sending him our full support for a quick recovery pic.twitter.com/m3ZoXXzBPQ

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) March 8, 2024