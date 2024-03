F1, Carlos Sainz non ci sarà nel GP di Arabia Saudita! Cosa è successo e con chi lo sostituisce la Ferrari

Una notizia importante scuote il paddock di Jeddah, sede del secondo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Lo spagnolo Carlos Sainz, pilota della Ferrari, è costretto a saltare il resto del week end di gara sul circuito saudita. All’iberico è stata diagnosticata un’appendicite e dovrà essere operato. Al suo posto correrà il pilota di riserva, Oliver Bearman, presente in Arabia Saudita anche perché impegnato con il Team Prema in F2, categoria nella quale aveva ottenuto la pole-position. Per questo non competerà nella categoria cadetta.

Una comunicazione che è arrivata in via ufficiale dalla scuderia di Maranello che quindi non potrà avere a disposizione l’iberico per questo appuntamento. Sainz aveva già accusato i primi segnali di quella che in un primo momento si pensava fosse una gastroenterite. Per questo, Carlos aveva saltato l’appuntamento del Media-Day mercoledì.

Nonostante la febbre alta, il pilota iberico ieri ha cercato di completare il programma di lavoro nel corso di libere, riuscendovi, ma ovviamente non avendo grandi sensazioni dal proprio fisico. In questi minuti, poi, è arrivata la nota della Rossa.

Un caso che non è isolato in F1. Viene in mente quanto accaduto ad Alexander Albon (Williams) a Monza nel 2022, nel fine-settimana del GP d’Italia. Il thailandese ebbe lo stesso problema e fu sostituito da Nyck De Vries, che si conquistò con quella gara un sedile in AlphaTauri per l’anno successivo. Sarà interessante capire quale sarà la reazione di Bearman, 19enne talentuoso nell’orbita Ferrari, che dovrà affrontare le difficoltà di un esordio del genere su una delle piste più pericolose.