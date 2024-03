F1, Helmut Marko verso l’addio alla Red Bull? La fazione di Horner verso il sopravvento

Dopo l’Horner-Gate il Marko-Gate? Sembrerebbe di sì. La Formula Scandali colpisce ancora, nel corso del weekend del GP d’Arabia Saudita, secondo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Dopo quanto accaduto con il Team Principal della Red Bull, sotto accusa per atteggiamenti inappropriati nei confronti di una dipendente e scagionato da un’indagine interna, c’è un altro procedimento per quanto concerne una figura di spicco del team di Milton Keynes.

Ci si riferisce a Helmut Marko. Secondo quanto riportato da Autosport, il super consulente della scuderia di Milton Keynes sarebbe infatti ufficialmente oggetto anch’egli di un’indagine interna a causa della diffusione di “notizie private” relative alla situazione di Christian Horner. Viene spontaneo pensare che sia stato proprio Marko a rendere pubbliche le chat private tra il manager britannico e la dipendente citata, sospesa ieri.

Di conseguenza il consulente avrebbe violato il protocollo della squadra, andando ad aggravare in maniera importante la sua posizione. A questo punto il destino di Marko sembrerebbe segnato e la figura di Horner ne potrebbe uscire ulteriormente rafforzata. La domanda è la seguente: cosa ne pensa il clan Verstappen? Si parla infatti di una clausola di uscita sul contatto di Max in caso di addio proprio del manager austriaco. Non resta che attendere gli sviluppi.

Marko da par suo ha dichiarato a ORF: “È una situazione difficile da spiegare, ma alla fine decido io cosa fare. Esiste però una possibilità che io venga sospeso. È una questione piuttosto complessa. Vogliamo la pace nel team. Questo Mondiale sarà abbastanza difficile con 24 gare e dobbiamo concentrarci su questo“. Dopo queste considerazioni, Red Bull ha inoltre tassativamente vietato a Marko di rilasciare altre dichiarazioni alla stampa.