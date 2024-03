F1, orario qualifiche 8 marzo: programma GP Arabia Saudita 2024, tv streaming, guida Sky e TV8

Dopo aver messo in archivio il fine settimana d’esordio rappresentato dal Gran Premio del Bahrain, si riparte subito per la seconda gara stagionale. Il Mondiale di Formula 1 2024 prosegue immediatamente si prepara per il weekend del Gran Premio dell’Arabia Saudita, seconda tappa del campionato.

Il fine settimana sul tracciato cittadino di Jeddah si disputa da oggi 7 marzo, fino a sabato 9, dato che anche in questa occasione la gara si disputerà un giorno prima, come accaduto a Sakhir, per via del Ramadan che inizierà nei Paesi musulmani dall’11 di questo mese. Solitamente sulla pista saudita ci sono tanti incidenti, safety car e colpi di scena: vedremo se anche in questa occasione si andrà in questa direzione.

Max Verstappen ha dimostrato ancora di essere il punto di riferimento a Sakhir: la Red Bull ha dominato sul passo gara anche con Sergio Perez, mentre la Ferrari si è dovuta accomodare dietro con Sainz e Leclerc. Vedremo se queste indicazioni saranno confermate, oppure sarà ancora la scuderia austriaca a dominare.

Le qualifiche del Gran Premio dell’Arabia Saudita saranno trasmesse in esclusiva da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). In chiaro su TV8 (canale 125 di Sky e 8 dgt) è prevista la differita alle 22.00 di venerdì. In streaming si potrà seguire su NOW e Sky Go. OA Sport, come sempre, vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta di ogni turno o sessione.

PROGRAMMA GP ARABIA SAUDITA F1 2024

Venerdì 8 marzo

Ore 18.00-19.00 Qualifiche

PROGRAMMA GP ARABIA SAUDITA: DOVE SEGUIRLO IN TV O STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). Differita delle qualifiche alle 22.00 di venerdì su TV8

Diretta streaming: NOW, Sky Go

Diretta testuale: OA Sport