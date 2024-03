F1, GP Arabia Saudita 2024: risultati e classifica FP3. Leclerc in scia a Verstappen! Bearman debutta in top-10

Max Verstappen ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 3 del GP di Arabia Saudita 2024, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Jeddah. Il fuoriclasse olandese ha stampato il tempo di 1:28.412 al volante della Red Bull e ha messo in chiaro le cose in vista delle qualifiche in programma nel tardo pomeriggio e dell’attesa gara di domani. Il tre volte Campione del Mondo ha preceduto di 0.196 il monegasco Charles Leclerc, che sta provando a controbattere con la Ferrari.

L’alfiere della Scuderia di Maranello si è lasciato alle spalle di un paio di decimi l’altra Red Bull di Sergio Perez, la Mercedes di George Russell e la McLaren di Lando Norris. Fernando Alonso è sesto a 0.626 dal leader con la Aston Martin, a precedere il compagno di squadra Lance Stroll e la seconda McLaren di Oscar Piastri. Lewis Hamilton è soltanto nono a 0.856 con l’altra Mercedes, mentre l’esordiente Oliver Bearman, che sta sostituendo Carlos Sainz alla Ferrari, è decimo a 0.894 dalla vetta.

CLASSIFICA PROVE LIBERE 3 GP ARABIA SAUDITA F1

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:28.412 2

2 Charles LECLERC Ferrari+0.196 4

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.494 2

4 George RUSSELL Mercedes+0.552 3

5 Lando NORRIS McLaren+0.559 3

6 Fernando ALONSO Aston Martin+0.626 4

7 Lance STROLL Aston Martin+0.715 4

8 Oscar PIASTRI McLaren+0.801 3

9 Lewis HAMILTON Mercedes+0.856 4

10 Oliver BEARMAN Ferrari+0.894 4

11 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.073 3

12 Pierre GASLY Alpine+1.134 3

13 Yuki TSUNODA RB+1.160 4

14 Esteban OCON Alpine+1.163 3

15 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+1.263 3

16 Daniel RICCIARDO RB+1.328 4

17 Alexander ALBON Williams+1.396 3

18 Valtteri BOTTAS Kick Sauber+1.671 4

19 Guanyu ZHOU Kick Sauber+2.327 3

20 Logan SARGEANT Williams- – 1