LIVE F1, GP Arabia Saudita 2024 in DIRETTA: FP3 e qualifiche, Ferrari all’assalto della Red Bull

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza sessione di prove libere e soprattutto delle qualifiche per il Gran Premio dell’Arabia Saudita 2024, valevole come secondo atto stagionale del Mondiale di Formula Uno. Si preannuncia una lotta per la pole position estremamente interessante e spettacolare, su un tracciato che esalta le qualità dei piloti sul giro secco.

Il circuito cittadino di Jeddah mette a dura prova i migliori driver al mondo, chiamati a sfiorare i muri viaggiando a velocità altissime e con diverse curve cieche davvero selettive e impegnative da affrontare specialmente nel primo settore. Max Verstappen, dominatore del round inaugurale in Bahrain, è il favorito numero uno in vista della corsa mentre in qualifica potrebbe essere insidiato da diversi avversari.

Il fenomeno olandese dovrà guardarsi le spalle in primis dal compagno di squadra Sergio Perez, sempre molto competitivo sulla pista saudita con la Red Bul, oltre ad alcuni specialisti del giro secco come Charles Leclerc sulla Ferrari, George Russell sulla Mercedes e Lando Norris sulla McLaren. Più in difficoltà almeno nelle libere del giovedì i rispettivi teammate, mentre Aston Martin cercherà di inserirsi tra le prime file della griglia con Fernando Alonso.

Si comincia alle ore 14.30 italiane con l’inizio del terzo e ultimo turno di prove libere del weekend per la F1 a Jeddah, mentre le qualifiche scatteranno più tardi alle ore 18.00 con il Q1. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale: buon divertimento!