F1, Verstappen detta il passo in FP1 a Jeddah. Ferrari all’inseguimento con un set-up da ottimizzare

Nonostante le polemiche ed il grande caos all’interno della Red Bull, Max Verstappen non si lascia scalfire e mette subito le cose in chiaro firmando il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del Gran Premio dell’Arabia Saudita 2024, secondo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. 1’29″659 il crono registrato dal fenomeno olandese nella simulazione di qualifica con gomme soft, in attesa di avere dei riscontri più significativi nella FP2 in notturna.

Verstappen ha preceduto di 186 millesimi l’Aston Martin di un ottimo Fernando Alonso, che si è inserito davanti all’altra RB20 del messicano Sergio Perez, terzo a 209 millesimi dal compagno di squadra. Molto bene sin dai primi giri George Russell, 4° con la Mercedes a 280 millesimi dalla vetta mettendo in evidenza un gran feeling con il velocissimo circuito cittadino di Jeddah.

Bisogna scendere fino alla quinta e sesta posizione per trovare in classifica le Ferrari, con Charles Leclerc a 371 e Carlos Sainz (debilitato fisicamente dopo la febbre alta di ieri) a 505 millesimi dalla vetta a parità di mescola. La SF-24 si è rivelata abbastanza sovrasterzante e instabile al posteriore almeno sul giro secco, mentre si è intravisto un potenziale interessante alla fine del turno nella breve simulazione di passo a serbatoio pieno.

Meno di 6 decimi di gap da Verstappen anche per la McLaren di Lando Norris (7° a 0.572) e per la Mercedes di Lewis Hamilton (8° a 0.577), mentre sono decisamente più staccati tutti gli altri. Dopo il Bahrain si conferma dunque una netta spaccatura tra i primi cinque e gli ultimi cinque team della griglia, al netto delle difficoltà (episodiche o meno) o degli exploit di alcuni singoli piloti.

CLASSIFICA FP1 GP ARABIA SAUDITA 2024 F1

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:29.659 3

2 Fernando ALONSO Aston Martin+0.186 3

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.209 5

4 George RUSSELL Mercedes+0.280 4

5 Charles LECLERC Ferrari+0.371 4

6 Carlos SAINZ Ferrari+0.505 5

7 Lando NORRIS McLaren+0.572 4

8 Lewis HAMILTON Mercedes+0.577 5

9 Lance STROLL Aston Martin+0.921 3

10 Alexander ALBON Williams+1.088 3

11 Valtteri BOTTAS Kick Sauber+1.124 4

12 Daniel RICCIARDO RB+1.258 4

13 Esteban OCON Alpine+1.286 4

14 Logan SARGEANT Williams+1.307 3

15 Oscar PIASTRI McLaren+1.318 4

16 Yuki TSUNODA RB+1.377 2

17 Pierre GASLY Alpine+1.387 3

18 Guanyu ZHOU Kick Sauber+1.472 4

19 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+1.752 4

20 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.918 3