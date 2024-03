Chi è Oliver Bearman: un 18enne al posto di Carlos Sainz in Ferrari

Una notizia inaspettata e importante. La Ferrari non avrà a disposizione per tutto il resto del week end di Jeddah (Arabia Saudita) lo spagnolo Carlos Sainz. L’iberico, presentatosi già con problemi di salute a questo appuntamento, non immaginava di dover far fronte a quello che la diagnosi delle ultime ore ha dato, ovvero un’appendicite.

Sainz ha sofferto di problematiche gastrointestinali e febbre alta e, visto il dolore persistente, un controllo più accurato ha portato alla necessità di sottoporsi ad un intervento chirurgico. Per questo motivo, la Scuderia Ferrari ha deciso di sostituirlo con Oliver Bearman, giovane talento della Ferrari Driver Academy, riserva della scuderia del Cavallino Rampane, e già presente al Jeddah Corniche Circuit in qualità di pilota del Team Prema con cui ieri aveva ottenuto la pole-position.

CHI È OLIVER BEARMAN?

Parliamo di un 18enne con grande talento, che nella stagione passata aveva già avuto modo di interfacciarsi con la F1 nel corso delle prove libere del GP del Messico e di Abu Dhabi con la Haas. Bearman aveva anche testato a Fiorano, nel corso della pausa invernale, una monoposto del team di Maranello per alcuni test privati. Un racing driver dall’indubbio

Nel 2021 ha vinto il Campionato italiano e tedesco di F4, poi nell’anno successivo è entrato a far parte della Ferrari Driver Academy. Ha iniziato il sodalizio con la Prema in F2, che ha portato nel 2023 a quattro vittorie, una delle quali gara sprint in Azerbaijan, concludendo al sesto posto in classifica generale. Dopo i problemi avuto a Sakhir, a Jeddah ieri aveva ottenuto la pole-position, ma per quanto accaduto non potrà competere in F2.