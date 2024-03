F1, Alonso piazza la zampata con l’Aston Martin e chiude al comando la FP2 a Jeddah. 4° Leclerc con un buon long-run

Va in archivio con il miglior tempo a sorpresa di Fernando Alonso la seconda sessione di prove libere del Gran Premio dell’Arabia Saudita 2024, valevole come secondo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Sotto i riflettori del circuito cittadino di Jeddah (in condizioni simili a quelle che verranno affrontate anche in qualifica e gara), lo spagnolo ha portato la sua Aston Martin al comando della classifica con un fantastico time-attack su gomme soft in 1’28″827.

Un riscontro sicuramente positivo, raggiunto però (come in Bahrain) spingendo più degli altri a livello di mappature motore e forse anche con meno benzina a bordo degli altri top team. Il 42enne nativo di Oviedo ha preceduto di 230 millesimi la Mercedes di un convincente George Russell e di 331 millesimi la Red Bull di Max Verstappen, che ha fatto vedere il suo vero potenziale con una simulazione di passo gara estremamente competitiva.

Qualche segnale incoraggiante in prospettiva per la Ferrari, con Charles Leclerc 4° a 353 millesimi dalla vetta con un buonissimo long-run su gomme soft e dando l’impressione di avere margine sul giro secco (soprattutto con il set-up della SF-24 e con le mappature della power-unit emiliana). Più indietro un debilitato Carlos Sainz, 7° a 0.628 dalla testa e a meno di tre decimi dal compagno di squadra monegasco.

Da segnalare tra le squadre di vertice il quinto tempo di Sergio Perez su Red Bull a 0.473, dimostrando un ritmo notevole nella simulazione di gara, oltre al sesto posto di Lance Stroll su Aston Martin a 0.509 e l’ottavo di Lewis Hamilton su Mercedes a 0.677. Al di sotto delle aspettative la McLaren, con Oscar Piastri 10° e Lando Norris 12°.

CLASSIFICA FP2 GP ARABIA SAUDITA 2024 F1

1 Fernando ALONSO Aston Martin1:28.827 3

2 George RUSSELL Mercedes+0.230 5

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.331 4

4 Charles LECLERC Ferrari+0.353 5

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.473 4

6 Lance STROLL Aston Martin+0.509 4

7 Carlos SAINZ Ferrari+0.628 4

8 Lewis HAMILTON Mercedes+0.677 4

9 Pierre GASLY Alpine+0.701 3

10 Oscar PIASTRI McLaren+0.767 5

11 Yuki TSUNODA RB+0.839 3

12 Lando NORRIS McLaren+0.931 5

13 Guanyu ZHOU Kick Sauber+0.950 3

14 Alexander ALBON Williams+0.962 4

15 Esteban OCON Alpine+1.074 3

16 Logan SARGEANT Williams+1.107 4

17 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.158 3

18 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+1.250 4

19 Daniel RICCIARDO RB+1.261 3

20 Valtteri BOTTAS Kick Sauber+1.326 4