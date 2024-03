F1 su TV8, GP Arabia Saudita 2024: orari, programma in chiaro, diretta e differita gara

Il Gran Premio di Arabia Saudita 2024 di Formula 1 si terrà nella giornata di sabato 9 marzo. La seconda gara del Mondiale prenderà il via alle ore 18.00 italiane.

Sarà la quarta edizione dell’evento, inserito nel calendario dal 2021. L’appuntamento inaugurale si tenne nel mese di novembre, dopodiché a partire dal 2022 la competizione è stata spostata alla primavera.

Nel 2023, la Red Bull firmò una doppietta. Vinse però Sergio Perez davanti a Max Verstappen. Il podio fu completato dall’Aston Martin di Fernando Alonso. Chi saranno i protagonisti del 2024 e come scoprirlo seguendo la gara in TV?

PROGRAMMA TV8 – GP ARABIA SAUDITA 2024

Ore 21.30 – DIFFERITA su TV8 (125 Sky e 8 DT)

PALINSESTO GP ARABIA SAUDITA F1 OGGI

(9 MARZO 2024)

TV IN CHIARO – Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita, il Gran Premio di Arabia Saudita.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta la gara di Jeddah. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento mediorientale potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà la gara in differita, al medesimo orario in cui sarà trasmessa in TV.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Arabia Saudita, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

DIRETTE SKY SPORT F1 – GP ARABIA SAUDITA 2024

Ore 18.00 – GARA su Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213)

REPLICHE SKY SPORT F1 – GP ARABIA SAUDITA 2024

La gara sarà riproposte più volte su Sky Sport F1 (207).

Le repliche sono programmate ogni due ore dalle 22:00 di sabato sino alle 14.00 di domenica.

Dopodiché, dalla notte di domenica, la gara sarà ritrasmessa a ciclo continuo anche nei giorni seguenti.