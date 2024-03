F1, Max Verstappen svetta nella FP3 a Jeddah. Leclerc vicino, Sainz ko e Bearman esordisce in top-10

Ultima sessione di prove libere del GP d’Arabia Saudita, seconda tappa del Mondiale 2024 di F1, che ha emesso i propri verdetti. Un’ora nella quale i piloti hanno sperimentato assetti in vista delle qualifiche delle 18.00 italiane, per trovare il giusto feeling con la monoposto su un tracciato decisamente complicato.Il circuito cittadino di Jeddah è un tracciato dotato di ben 27 curve, molte delle quali si percorrono a media e alta velocità, sottoponendo così gli pneumatici a elevate forze laterali.

Parlando di un tracciato cittadino, l’evoluzione della pista è stata molto veloce e i team hanno lavorato nella consapevolezza che nelle qualifiche sarà determinante scegliere il momento ideale per fare il tempo sul giro, così come lo sarà fare una preparazione ottimale della tornata di lancio.

Una FP3 caratterizzata dall’assenza dello spagnolo della Ferrari, Carlos Sainz, costretto a rinunciare al resto del fine-settimana per un attacco di appendicite e sottoposto a un intervento chirurgico. Al suo posto la Rossa si è affidata al pilota di riserva, il britannico Oliver Bearman, proveniente dalla F2, che a soli 18 anni ha fatto così il suo debutto nel Circus, concludendo al decimo posto (+0.894).

Ferrari che ha lavorato per lo più con le gomme medie, mettendo in mostra un buon passo, decidendo di provare le gomme soft a 5′ dalla conclusione, dopo che la sessione era stata interrotta per alcuni minuti a causa dell’incidente della Sauber del cinese Zhou Guanyu. Il monegasco Charles Leclerc si è portato a 0.196 dall’olandese Max Verstappen che, con la Red Bull, si è confermato sempre velocissimo.

A completare la top-5 l’altra Red Bull del messicano Sergio Perez a 0.494, la Mercedes del britannico George Russell a 0.552 e la McLaren dell’altro britannico Lando Norris a 0.559. Sesta posizione per lo spagnolo Fernando Alonso con l’Aston Martin a 0.715, mentre Lewis Hamilton ha concluso nono con l’altra W15 a 0.856. Appuntamento alle 18.00 italiane per le qualifiche.

CLASSIFICA FP3 GP ARABIA SAUDITA F1 2024

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:28.412 2

2 Charles LECLERC Ferrari+0.196 4

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.494 3

4 George RUSSELL Mercedes+0.552 4

5 Lando NORRIS McLaren+0.559 4

6 Fernando ALONSO Aston Martin+0.626 3

7 Lance STROLL Aston Martin+0.715 2

8 Oscar PIASTRI McLaren+0.801 4

9 Lewis HAMILTON Mercedes+0.856 3

10 Oliver BEARMAN Ferrari+0.894 4

11 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.073 3

12 Pierre GASLY Alpine+1.134 3

13 Yuki TSUNODA RB+1.160 3

14 Esteban OCON Alpine+1.163 4

15 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+1.263 3

16 Daniel RICCIARDO RB+1.328 4

17 Alexander ALBON Williams+1.396 4

18 Valtteri BOTTAS Kick Sauber+1.671 3

19 Guanyu ZHOU Kick Sauber+2.327 3

20 Logan SARGEANT Williams- – 1