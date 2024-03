Ordine d’arrivo F1, GP Arabia Saudita 2024: Leclerc sul podio, Bearman debutta a punti. Verstappen domina

Oggi pomeriggio è andato in scena il GP di Arabia Saudita 2024, seconda tappa del Mondiale F1 che si è disputata sul circuito di Jeddah. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto sul tracciato in Medio Oriente, con l’ambizione di conquistare la vittoria, per i piazzamenti sul podio e per i posti che garantivano i punti fondamentale in ottica classifica generale.

Max Verstappen ha vinto di forza il GP di Arabia Saudita. Il tre volte Campione del Mondo è scattato dalla pole position al volante della Red Bull e ha dominato la gara in lungo e in largo, imponendosi con assoluta disinvoltura e conquistando il secondo successo stagionale consecutivo dopo quello firmato sette giorni fa. Nuova doppietta per la scuderia austriaca, completata dal secondo posto di Sergio Perez. La superiorità tecnica è schiacciante.

Charles Leclerc è partito dalla seconda piazzola, ma poco ha potuto contro lo strapotere delle Lattine e si è dovuto accontentare del terzo gradino del podio. Il pilota della Ferrari ha stretto i denti e ha ottenuto il miglior risultato dell’annata agonistica dopo la quarta piazza del Bahrain, quando dovette fare i conti con dei problemi ai freni. Il monegasco è riuscito a lasciarsi alle spalle la McLaren di Oscar Piastri, la Aston Martin di Fernando Alonso e la Mercedes di George Russell.

Oliver Bearman ha disputato il primo Gran Premio della carriera in F1. Il 19enne britannico ha sostituito Carlos Sainz al volante della Ferrari (lo spagnolo è stato operato all’appendice ieri mattina) ed è riuscito ad arpionare un eccellente settimo posto lasciandosi alle spalle la McLaren di Lando Norris e addirittura la Mercedes di Lewis Hamilton. Nico Hulkenberg ha completato la top-10 con la Haas. Di seguito l’ordine d’arrivo del GP di Arabia Saudita 2024, i risultati e la classifica della gara del Mondiale F1 andata in scena sul circuito di Jeddah.

ORDINE D’ARRIVO GP ARABIA SAUDITA F1 2024

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Sergio Perez (Red Bull)

3. Charles Leclerc (Ferrari), giro veloce

4. Oscar Piastri (McLaren)

5. Fernando Alonso (Aston Martin)

6. George Russell (Mercedes)

7. Oliver Bearman (Ferrari)

8. Lando Norris (McLaren)

9. Lewis Hamilton (Mercedes)

10. Nico Hulkenberg (Haas)

11. Kevin Magnussen (Haas)

12. Alexander Albon (Williams)

13. Esteban Ocon (Alpine)

14. Yuki Tsunoda (RB)

15. Logan Sargeant (Williams)

16. Daniel Ricciardo (RB)

17. Valtteri Bottas (Kick Sauber)

18. Guanyu Zhou (Kick Sauber)

Rit. Lance Stroll (Aston Martin)

Rit. Pierre Gasly (Alpine)

RISULTATI E CLASSIFICA GP ARABIA SAUDITA F1 2024

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER 1

2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+13.643 1

3 Charles LECLERC Ferrari+18.639 1

4 Oscar PIASTRI McLaren+32.007 1

5 Fernando ALONSO Aston Martin+35.759 1

6 George RUSSELL Mercedes+39.936 1

7 Oliver BEARMAN Ferrari+42.679 1

8 Lando NORRIS McLaren+45.708 1

9 Lewis HAMILTON Mercedes+47.391 1

10 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+76.996 1

11 Alexander ALBON Williams+88.354 1

12 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+105.737 1

13 Esteban OCON Alpine1 L 1

14 Yuki TSUNODA RB1 L 1

15 Logan SARGEANT Williams1 L 1

16 Daniel RICCIARDO RB1 L 1

17 Valtteri BOTTAS Kick Sauber1 L 2

18 Guanyu ZHOU Kick Sauber1 L 1

19 Lance STROLL Aston Martin– – –

20 Pierre GASLY Alpine– 1